آلمان به آتش کشیدن مسجد در کرانه باختری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما آتش زدن عمدی یک مسجد در کرانه باختری را محکوم و نگرانی عمیق خود را از افزایش خشونت شهرک‌نشینان ابراز می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری باید فوراً متوقف شود و تحقیقات کاملی در مورد این حوادث انجام شود و مسئولان آن پاسخگو باشند.

شهرک‌نشینان صهیونیست امروز پنجشنبه بخش‌هایی از یک مسجد در شمال غرب شهر سلفیت واقع در کرانه باختری را به آتش کشیده و شعارهای نژادپرستانه بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند.

بر اساس این گزارش، مداخله فلسطینی‌های ساکن منطقه باعث شد این مسجد به صورت کامل از بین نرود اما تعدادی از قرآن‌ها و بخش‌هایی از دیوار مسجد آتش گرفتند.

به آتش کشیدن مسجد الحاجه حمیده توسط شهرک‌نشینان صهیونیست باعث شد بسیاری از گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و همچنین وزارت اوقاف فلسطین واکنش نشان دهند.

این وزارتخانه تاکید کرد که این اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست یک جنایت شنیع به شمار می‌رود که تمام قوانین بین‌المللی و عرف‌ها را در خصوص احترام به اماکن مقدس زیر پا گذاشته است.

جنبش حماس نیز با محکوم کردن این جنایت تاکید کرد که صهیونیست‌ها احساسات دینی مسلمانان را خدشه‌دار کرده‌اند و باید اقدام بین‌المللی فوری علیه چنین تجاوزاتی صورت بگیرد.