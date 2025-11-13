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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

آلمان به آتش کشیدن مسجد در کرانه باختری را محکوم کرد

آلمان به آتش کشیدن مسجد در کرانه باختری را محکوم کرد

وزارت امور خارجه آلمان به آتش کشیدن یک مسجد در کرانه باختری توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما آتش زدن عمدی یک مسجد در کرانه باختری را محکوم و نگرانی عمیق خود را از افزایش خشونت شهرک‌نشینان ابراز می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری باید فوراً متوقف شود و تحقیقات کاملی در مورد این حوادث انجام شود و مسئولان آن پاسخگو باشند.

شهرک‌نشینان صهیونیست امروز پنجشنبه بخش‌هایی از یک مسجد در شمال غرب شهر سلفیت واقع در کرانه باختری را به آتش کشیده و شعارهای نژادپرستانه بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند.

بر اساس این گزارش، مداخله فلسطینی‌های ساکن منطقه باعث شد این مسجد به صورت کامل از بین نرود اما تعدادی از قرآن‌ها و بخش‌هایی از دیوار مسجد آتش گرفتند.

به آتش کشیدن مسجد الحاجه حمیده توسط شهرک‌نشینان صهیونیست باعث شد بسیاری از گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و همچنین وزارت اوقاف فلسطین واکنش نشان دهند.

این وزارتخانه تاکید کرد که این اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست یک جنایت شنیع به شمار می‌رود که تمام قوانین بین‌المللی و عرف‌ها را در خصوص احترام به اماکن مقدس زیر پا گذاشته است.

جنبش حماس نیز با محکوم کردن این جنایت تاکید کرد که صهیونیست‌ها احساسات دینی مسلمانان را خدشه‌دار کرده‌اند و باید اقدام بین‌المللی فوری علیه چنین تجاوزاتی صورت بگیرد.

کد مطلب 6655188

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      خدا شر و مکر این قوم جنایتکار را از سر مسلمانان و انسانهای بردار

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