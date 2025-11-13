آلمان به آتش کشیدن مسجد در کرانه باختری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان در بیانیهای اعلام کرد: ما آتش زدن عمدی یک مسجد در کرانه باختری را محکوم و نگرانی عمیق خود را از افزایش خشونت شهرکنشینان ابراز میکنیم.
در این بیانیه آمده است: خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری باید فوراً متوقف شود و تحقیقات کاملی در مورد این حوادث انجام شود و مسئولان آن پاسخگو باشند.
شهرکنشینان صهیونیست امروز پنجشنبه بخشهایی از یک مسجد در شمال غرب شهر سلفیت واقع در کرانه باختری را به آتش کشیده و شعارهای نژادپرستانه بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند.
بر اساس این گزارش، مداخله فلسطینیهای ساکن منطقه باعث شد این مسجد به صورت کامل از بین نرود اما تعدادی از قرآنها و بخشهایی از دیوار مسجد آتش گرفتند.
به آتش کشیدن مسجد الحاجه حمیده توسط شهرکنشینان صهیونیست باعث شد بسیاری از گروههای فلسطینی از جمله حماس و همچنین وزارت اوقاف فلسطین واکنش نشان دهند.
این وزارتخانه تاکید کرد که این اقدام شهرکنشینان صهیونیست یک جنایت شنیع به شمار میرود که تمام قوانین بینالمللی و عرفها را در خصوص احترام به اماکن مقدس زیر پا گذاشته است.
جنبش حماس نیز با محکوم کردن این جنایت تاکید کرد که صهیونیستها احساسات دینی مسلمانان را خدشهدار کردهاند و باید اقدام بینالمللی فوری علیه چنین تجاوزاتی صورت بگیرد.
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