به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی وضعیت گلخانههای میاندورود با اشاره به اینکه هوشمندسازی گلخانهها، در حوزه اجتماعی و اشتغال و اقتصادی تأثیر خواهد داشت، گفت: هوشمندسازی گلخانهها میزان درآمد و بهرهبرداری محلی را افزایش میدهد.
بابایی لولتی، اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی، استفاده از گلخانه هوشمند، کاهش استفاده از آب ۳۰ تا ۶۰ درصدی را به همراه دارد ضمن اینکه بهرهوری سه تا هفت برابر افزایش مییابد.
وی با اشاره به کاهش میزان مصرف انرژی در گلخانههای هوشمند، افزود: بهرهبرداران میتوانند به صورت برخط از شرایط گلخانه مطلع بوده و به میزان استفاده از دما، آب و مواد مغزی توسط کشت دسترسی داشته باشند، با افزایش تولید، در مشاغل خارج از گلخانه اما مرتبط در این زمینه به واسطه زنجیره بازرگانی و اقتصادی که ایجاد میشود با افزایش اشتغال مواجه میشویم.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه کشاورزان در خط مقدم امنیت غذایی کشور قرار دارند، تصریح کرد: به عنوان کارگزاران دولت، موظف هستیم مسیر توسعه کشاورزی با بازدهی بیشتر را فراهم کنیم.
این مسئول ادامه داد: در تأمین زنجیره غذایی سالم، دولت در فراهمآوری بستر برای ارائه خدمات، وظیفه حمایتی بر عده دارد.
بابایی خاطرنشان کرد: در سفری که وزیر ارتباطات به مازندران داشت با عنایت استاندار، میاندورود به عنوان پایلوت گلخانه هوشمند انتخاب شد و استاندار در این زمینه تاکید و پیگیری داشت تا به نتیجه برساند.
وی اظهار کرد: افزایش سطح زیرکشت، عملآوری و بهرهوری بیشتر را به همراع دارد و میتوان در چشمانداز توسعه شهرستان، در حوزه صادرات هم قدمهای مثبت برداریم و در زمینه کمک به دولت، ارزآوری کنیم و این مهم با دستان توانمند کشاورزان فعال در این حوزه رقم میخورد، این بستر فراهم است تا در آینده الگویی برای دیگران شوند و سایر کشاورزان از این ظرفیت استفاده کنند.
نظر شما