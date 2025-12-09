اوباش سابقه دار در تربت جام دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد احمدرضا شهنواز، عصر سه شنبه در تشریح جزئیات این عملیات پلیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه فردی که با استفاده از سلاح سرد (قمه) اقدام به تخریب اموال عمومی و خودروهای شخصی شهروندان در خیابان دکتر فاضل می‌کرد، بلافاصله مأموران پلیس امنیت وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی تربت‌جام افزود: مأموران پلیس امنیت تربت‌جام با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مؤثر و رعایت تدابیر عملیاتی، موفق شدند این متهم را که در صدد ایجاد اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با ادله و مستندات قوی پلیس و همچنین شکایات شاکیان پرونده، صراحتاً به جرم خود مبنی بر تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت با قمه اعتراف کرد. متهم با تشکیل پرونده قضائی، برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

