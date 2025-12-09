  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

اوباش سابقه دار در تربت جام دستگیر شد

اوباش سابقه دار در تربت جام دستگیر شد

تربت جام- فرمانده انتظامی تربت‌جام از دستگیری اوباش سابقه‌دار که با قمه اقدام به تخریب وحشیانه شیشه خودروهای شهروندان در منطقه دکتر فاضل می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد احمدرضا شهنواز، عصر سه شنبه در تشریح جزئیات این عملیات پلیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه فردی که با استفاده از سلاح سرد (قمه) اقدام به تخریب اموال عمومی و خودروهای شخصی شهروندان در خیابان دکتر فاضل می‌کرد، بلافاصله مأموران پلیس امنیت وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی تربت‌جام افزود: مأموران پلیس امنیت تربت‌جام با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مؤثر و رعایت تدابیر عملیاتی، موفق شدند این متهم را که در صدد ایجاد اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با ادله و مستندات قوی پلیس و همچنین شکایات شاکیان پرونده، صراحتاً به جرم خود مبنی بر تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت با قمه اعتراف کرد. متهم با تشکیل پرونده قضائی، برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

کد خبر 6683768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا ما عده ای را اوباش مینامیم شاهدیم برای مثال در میان همین افراد چنان نوابغی در رشته کامپیوتر از پایین ترین اقشار جامعه هستند و چنان هکر هایی هستند که پلیس گاه برای حل معما های پیچیده انها را به استخدام در می اوردپس در بین همین افراد نوابغی هستند که به بی راهه کشیده شده اندیاید انها را به راه درست در خدمت مردم راهنمایی کنیم نه برخورد خشونت امیزکه باعث جامعه ستیزی بیشتر انها میشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها