کاهش ۳۵ درصدی جرایم در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران که در فرماندهی نیروی انتظامی کاشمر برگزار شد، با اشاره به اینکه پلیس به عنوان نهاد مسئول تأمین امنیت در این راستا با همکاری و همراهی مردم موفقیتهایی را به دست آورده است، اظهار کرد: هرچه داریم از کمک و همکاری مردم است و امنیت محصول اجتماعی و از همه مهمتر پشتوانه آن مردم است و این امر به وضوح در حوادث اخیر، به ویژه در زمان جنگ ۱۲ روزه، نمایان بود. تا جایی که حس میهنپرستی و همدلی میان مردم و نیروهای امنیتی به وضوح مشهود بود.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه با اقدامات انجام گرفته، کاهش ۳۵ درصدی جرایم را طی یک سال اخیر داشتهایم، گفت: این موفقیت ناشی از تعامل مثبت با مردم و همکاری با دیگر ادارات و نهادها است.
وی همچنین به توقیف ۴ دستگاه خودروی سواری حامل اتباع افغانستانی غیرمجاز در یکی از مبادی شهر اشاره کرد و گفت: اگرچه خودروهای مذکور قصد داشتند متواری شوند، اما توسط پلیس توقیف و ۱۷ تبعه که از یکی از شهرهای مرزی قصد عزیمت به تهران را داشتند، بازداشت شدند.
مشهدی با بیان اینکه عملکرد پلیس در زمینه کشفیات مواد مخدر، مشروبات الکلی و سلاح نیز نشاندهنده پیشرفت ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد، گفت: با وجود این موفقیتها، پلیس کاشمر با چالشهای متعددی نیز روبرو است. یکی از اصلیترین چالشها، تخلفات موتورسواران به ویژه جوانان، به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. این تخلفات نه تنها موجب خطر تصادف میشود، بلکه آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان را نیز به همراه دارد. که با این افراد برخورد جدی صورت میگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه در سرقتهای مهم منزل، خودرو و مغازه ۸۰ درصد کشفیات داریم ادامه داد: از ابتدای مردادماه ۴۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است. هماکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و در پارکینگ نگهداری میشود.
وی همچنین با اشاره به آمار مرکز شمارهگذاری که ابتدای امسال اعلام شده، گفت: ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت با کد ملی ساکنین کاشمر، خلیلآباد و کوهسرخ ثبت شده است که کاشمر به لحاظ تعداد موتورسیکلت، در جایگاه دوم خراسان رضوی قرار دارد.
مشهدی با انتقاد از نبود فضای مناسب برای تخلیه انرژی و هیجانات نوجوانان و جوانان، یادآور شد: ضروری است در این راستا مسئولان و متولیان حوزه فرهنگی فضایی برای این مهم تأمین کنند، چرا که تنها برخورد سلبی بازدارنده است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه آمار جرایم کاشمر در بین ۴۷۰ شهرستان کشور زیاد نیست و در این شهرستان اراذل و اوباش سطح یک نداریم، گفت: با حضور دو شرور متواری از شهرستان همجوار در کاشمر و با تلاش بیوقفه و شبانهروزی عوامل انتظامی، در یک عملیات مشترک با پلیس آگاهی استان، فرد مسلح به هلاکت رسید و فرد دیگر باوجود اصابت شلیک پلیس و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شد.
وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، گفت: قاچاقچیان از روشهای پیچیدهای برای پنهانکردن مواد استفاده میکنند و این موضوع نیازمند استفاده از روشهای نوین برای مقابله با قاچاق است.
مشهدی اظهار کرد: پلیس کاشمر برای ایجاد امنیت و آرامش در شهرستان، به طور مداوم در حال انجام مأموریتهای مختلف است. فعالیتهای پلیس در این زمینه شامل گشتزنیهای مستمر، برقراری امنیت در ساعات شب و روز و برگزاری جلسات آموزشی برای شهروندان است.
