پلیس تهران عاملان درگیری و شرارت در تهرانپارس را دستگیر کرد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات فاتب در پی وصول خبری مبنی بر درگیری و شرارت در تهرانپارس مشخص شد تعدادی از اوباش در داخل باشگاه بدنسازی با دو برادر خصومت پیدا کرده و درگیری را به بیرون از باشگاه می‌کشانند.

ضمن ایجاد رعب و وحشت برای اهالی شکات را نیز مورد ضرب و جرح قرار داده و از محل متواری می‌شوند.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب تیم عملیات ویژه مرکز، را مسئول رسیدگی تعیین و شخصاً هدایت عملیاتی را بر عهده می‌گیرد.

با تلاش شبانه روزی طی سه روز متوالی کلیه نفرات دخیل در شرارت با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر می‌شوند.

این افراد دارای سوابق متعدد درگیری، حمل سلاح گرم، توزیع مواد مخدر، باج‌گیری بوده و تعدادی سلاح سرد و قمه از آنها کشف شد. نهایتاً عامل اصلی این درگیری که از اوباش به نام بوده در حین دستگیری، به مأموران حمله ور که با قدرت و اصابت گلوله به پای وی زمین گیر شد.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب به خبرگزاری پلیس اعلام کرد: برهم زنندگان نظم و آسایش مردم با عواقب سخت از سوی پلیس و دستگاه قضا مواجه خواهند شد و هیچ مماشاتی با این افراد قابل قبول نیست.