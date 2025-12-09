کمبود در سرانه آموزشی؛ چندین حریق جنگلی در نکا مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با اشاره به تحقق نهضت عدالت آموزشی، اظهار کرد: نارساییهای جدی در حوزه سرانه آموزشی شهرستان وجود دارد، با این حال اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: گرهگشایی از مشکلات مردم باید بهعنوان یک امر ضروری در اولویت قرار گیرد تا شهروندان رفاه و آسایش را بهطور ملموس احساس کنند.
فرماندار نکا تکریم خانواده شهدا را امری ارزشمند دانست و تأکید کرد که توجه و اهتمام به این موضوع ضروری است؛ چرا که شهدا با ایثار و جانفشانی خود، انقلاب را بیمه کردند.
به گفته داودی، همانگونه که دشمن تمام تلاش خود را برای دلسرد کردن مردم نسبت به عملکرد نظام به کار گرفته است، لازم است اعتمادسازی از طریق خدمت صادقانه به مردم استمرار یابد.
نماینده عالی دولت در نکا همچنین با اشاره به چند مورد حریق در جنگلهای سطح شهرستان به دلیل شرایط نامطلوب آبوهوایی و عوامل انسانی، تصریح کرد: با مشارکت نیروهای مردمی، بسیج، سپاه، دستگاههای مرتبط و همراهی عمومی، عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام شد.
وی مازوتسوزی نیروگاه شهید سلیمی نکا را یکی از دغدغههای جدی مردم منطقه دانست و گفت: پیگیریها در این خصوص در حال انجام است.
فرماندار نکا در ادامه به موضوعاتی نظیر پیگیری ورودی شرقی شهرستان نکا، مسائل زیستمحیطی شرکت رهاسازان، پروژه پل شهدای غواص، تکریم اربابرجوع و همچنین موضوع فاضلاب شهرستان اشاره کرد و گفت این موارد در دستور کار قرار دارد.
