۲۳ درصد نانوایی‌های نکا دوگانه‌سوز هستند؛ ضرورت تسریع در تأمین انرژی

نکا- فرماندار نکا گفت از مجموع ۱۷۶ نانوایی فعال در شهرستان، تنها ۲۳ درصد دارای ظرفیت دوگانه‌سوز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در نشست پدافند غیرعامل شهرستان گفت: اجرای مؤثر پدافند غیرعامل می‌تواند از وارد شدن خسارت‌های جدی به کشور جلوگیری کرده و میزان آسیب‌ها را به حداقل برساند، وی افزود: در شرایط حساس کشور، مسئولیت حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌ها به پدافند غیرعامل واگذار شده و ضروری است نقاط ضعف شناسایی و به‌روزرسانی شوند تا آمادگی کامل در مواجهه با تهدیدات حاصل شود.

فرماندار نکا با اشاره به تهدیدات مستمر دشمنان تصریح کرد: ایران همواره تحت فشار و در معرض جنگ‌های مختلف است و مردم، همگام با نظام، با هوشیاری و پایمردی به حفظ امنیت کشور می‌پردازند، دشمنان نه تنها به نیازمندی‌ها بلکه به احساسات مردم نیز حمله می‌کنند و همین امر اهمیت هوشمندی و آمادگی در پدافند غیرعامل را دوچندان می‌کند.

مدیر پدافند غیرعامل شهرستان ادامه داد: هیچ کشوری به آمادگی مطلق دست نیافته و هیچ تضمینی برای حفاظت کامل وجود ندارد، بنابراین برنامه‌ریزی مستمر و اهتمام ویژه برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت تهدیدات ضروری است، وی با بیان اینکه نکا تنها شهرستانی است که هر چهار مؤلفه حیاتی پدافند غیرعامل را داراست افزود: خدمات پدافند غیرعامل در این شهرستان در سطح ملی ارائه می‌شود و نکا به عنوان الگویی موفق در استان و کشور شناخته شده است.

داودی همچنین به وضعیت نانوایی‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۷۶ نانوایی در نکا تنها ۲۳ درصد دارای ظرفیت دوگانه‌سوز هستند و تسریع در روند دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها برای افزایش آمادگی شهرستان در زمینه تأمین انرژی و خدمات عمومی یک ضرورت است.

وی با یادآوری تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در طول این مدت، پشتیبانی و همکاری گسترده‌ای انجام شد و ثابت شد که کل ایران جبهه است، چه در شهرها و چه در روستاها، در واقع این تجربه نشان می‌دهد که تمامی مردم، بدون توجه به مکان، نقش حیاتی در مقابل تهدیدات دارند.

فرماندار نکا در پایان تأکید کرد: وظیفه ما است که امید را به جامعه بازگردانیم، آگاهی و آموزش مردم را افزایش دهیم و با همکاری دستگاه‌های مختلف، سطح تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات را ارتقا دهیم، چرا که پدافند غیرعامل نه تنها یک وظیفه امنیتی بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است که بدون مشارکت همگانی نمی‌توان به موفقیت دست یافت.

