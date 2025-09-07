به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در نشست پدافند غیرعامل شهرستان گفت: اجرای مؤثر پدافند غیرعامل میتواند از وارد شدن خسارتهای جدی به کشور جلوگیری کرده و میزان آسیبها را به حداقل برساند، وی افزود: در شرایط حساس کشور، مسئولیت حفاظت از تأسیسات و زیرساختها به پدافند غیرعامل واگذار شده و ضروری است نقاط ضعف شناسایی و بهروزرسانی شوند تا آمادگی کامل در مواجهه با تهدیدات حاصل شود.
فرماندار نکا با اشاره به تهدیدات مستمر دشمنان تصریح کرد: ایران همواره تحت فشار و در معرض جنگهای مختلف است و مردم، همگام با نظام، با هوشیاری و پایمردی به حفظ امنیت کشور میپردازند، دشمنان نه تنها به نیازمندیها بلکه به احساسات مردم نیز حمله میکنند و همین امر اهمیت هوشمندی و آمادگی در پدافند غیرعامل را دوچندان میکند.
مدیر پدافند غیرعامل شهرستان ادامه داد: هیچ کشوری به آمادگی مطلق دست نیافته و هیچ تضمینی برای حفاظت کامل وجود ندارد، بنابراین برنامهریزی مستمر و اهتمام ویژه برای کاهش آسیبها و مدیریت تهدیدات ضروری است، وی با بیان اینکه نکا تنها شهرستانی است که هر چهار مؤلفه حیاتی پدافند غیرعامل را داراست افزود: خدمات پدافند غیرعامل در این شهرستان در سطح ملی ارائه میشود و نکا به عنوان الگویی موفق در استان و کشور شناخته شده است.
داودی همچنین به وضعیت نانواییهای شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۷۶ نانوایی در نکا تنها ۲۳ درصد دارای ظرفیت دوگانهسوز هستند و تسریع در روند دوگانهسوز شدن نانواییها برای افزایش آمادگی شهرستان در زمینه تأمین انرژی و خدمات عمومی یک ضرورت است.
وی با یادآوری تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در طول این مدت، پشتیبانی و همکاری گستردهای انجام شد و ثابت شد که کل ایران جبهه است، چه در شهرها و چه در روستاها، در واقع این تجربه نشان میدهد که تمامی مردم، بدون توجه به مکان، نقش حیاتی در مقابل تهدیدات دارند.
فرماندار نکا در پایان تأکید کرد: وظیفه ما است که امید را به جامعه بازگردانیم، آگاهی و آموزش مردم را افزایش دهیم و با همکاری دستگاههای مختلف، سطح تابآوری کشور در برابر تهدیدات را ارتقا دهیم، چرا که پدافند غیرعامل نه تنها یک وظیفه امنیتی بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است که بدون مشارکت همگانی نمیتوان به موفقیت دست یافت.
