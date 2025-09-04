به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات منطقه هزارجریب که روز پنجشنبه در روستای چناربن نکا برگزار شد، از اهتمام ویژه مسئولان برای بازسازی و بهبود وضعیت جاده‌های این منطقه خبر داد. وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت بحرانی جاده‌های هزارجریب، عملیات بازسازی، روکش آسفالت و نصب تابلوهای ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار نکا در ادامه افزود: منطقه هزارجریب یکی از مناطق بحرانی شهرستان نکا است و رفع مشکلات آن باید در اولویت مسئولان قرار گیرد. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت جاده‌ها کمک می‌کند بلکه امنیت جانی روستاییان و مسافران را نیز تأمین می‌کند.

داودی همچنین به افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۲ پروژه شاخص شهرستان نکا در هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: برای ۶۳ روستای شهرستان نکا در منطقه هزارجریب نیاز به حمایت و مساعدت جدی وجود دارد و امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان، مشکلات این مناطق رفع شود.

فرماندار نکا در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های آموزشی اشاره کرد و از ساخت مدرسه ۳ کلاسه شهید حقیقی در مدت زمان کمتر از ۷۰ روز خبر داد: این پروژه با دستور استاندار مازندران به منظور تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم شهرستان نکا به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی در پایان اتحاد و همدلی میان مسئولان و مردم را عامل اصلی پیشرفت و حل مشکلات دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خدمات گسترده‌ای در سطح روستاهای نکا ارائه شده و با تلاش‌های مسئولان، مسیر توسعه این منطقه هموارتر خواهد شد.

