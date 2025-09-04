  1. استانها
جاده‌های هزارجریب نکا در اولویت بازسازی است

نکا- فرماندار نکا گفت: جاده‌های هزارجریب در اولویت بازسازی و ایمن‌سازی قرار دارند تا مسیرهای ارتباطی روستاها امن‌تر و هموارتر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات منطقه هزارجریب که روز پنجشنبه در روستای چناربن نکا برگزار شد، از اهتمام ویژه مسئولان برای بازسازی و بهبود وضعیت جاده‌های این منطقه خبر داد. وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت بحرانی جاده‌های هزارجریب، عملیات بازسازی، روکش آسفالت و نصب تابلوهای ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار نکا در ادامه افزود: منطقه هزارجریب یکی از مناطق بحرانی شهرستان نکا است و رفع مشکلات آن باید در اولویت مسئولان قرار گیرد. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت جاده‌ها کمک می‌کند بلکه امنیت جانی روستاییان و مسافران را نیز تأمین می‌کند.

داودی همچنین به افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۲ پروژه شاخص شهرستان نکا در هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: برای ۶۳ روستای شهرستان نکا در منطقه هزارجریب نیاز به حمایت و مساعدت جدی وجود دارد و امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان، مشکلات این مناطق رفع شود.

فرماندار نکا در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های آموزشی اشاره کرد و از ساخت مدرسه ۳ کلاسه شهید حقیقی در مدت زمان کمتر از ۷۰ روز خبر داد: این پروژه با دستور استاندار مازندران به منظور تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم شهرستان نکا به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی در پایان اتحاد و همدلی میان مسئولان و مردم را عامل اصلی پیشرفت و حل مشکلات دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خدمات گسترده‌ای در سطح روستاهای نکا ارائه شده و با تلاش‌های مسئولان، مسیر توسعه این منطقه هموارتر خواهد شد.

