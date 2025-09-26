به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان جمعه شب در دیداری خانگی که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه الغدیر اهواز در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد مس رفسنجان عبور کند.

امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، در نشست خبری پس از بازی با اشاره به نقش مهم میزبانان آبادانی گفت: جا دارد از شرکت پالایش نفت آبادان، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، هیئت فوتبال شهرستان و مردم خوب آبادان بابت میزبانی صمیمانه‌شان تشکر کنم. باور کنید در این سه امتیاز، این عزیزان سهم بزرگی داشتند.

وی با تأکید بر سختی بازی افزود: مس رفسنجان تیمی پایین جدول بود اما ما اجازه ندادیم جایگاهش ما را گمراه کند. بازی بسیار سختی بود و خوشبختانه توانستیم با تمرینات خوب و اتحاد تیمی، از فرصت‌ها استفاده کنیم و سه امتیاز را کسب کنیم.

خلیفه‌اصل با اشاره به ترکیب جوان تیمش گفت: چهار بازیکن ۲۰ ساله و دو بازیکن ۱۹ ساله در ترکیب داشتیم. این جوان‌ها تازه اول راه هستند و نباید مغرور شوند. هدف ما معرفی استعدادهای جدید به فوتبال کشور است.

وی همچنین از بازیکنان باتجربه تیمش مانند آرام عباسی، حسین زواری و مهدی‌زاده به خاطر انتقال تجربه به جوان‌ترها قدردانی کرد و افزود: با بودجه محدود و بدون جذب بازیکنان گران‌قیمت، ثابت کردیم که با همدلی و سخت‌کوشی می‌توان به موفقیت رسید.

در پاسخ به اظهارات رسول خطیبی، سرمربی مس رفسنجان، که گفته بود استقلال در نیمه نخست بازی بسته‌ای ارائه داد، خلیفه‌اصل گفت: برای این بازی برنامه داشتیم و با آنالیز دقیق، پرس از جلو را در دستور کار قرار دادیم. در نیمه اول هم به گل رسیدیم و موقعیت‌های خوبی داشتیم. نظر آقای خطیبی محترم است اما ما به هدف‌مان رسیدیم.

سرمربی استقلال خوزستان با تأکید بر اینکه جدول فعلی نباید تیمش را فریب دهد، گفت: فکر کردن به صدر جدول یا سهمیه آسیایی در این مقطع اشتباه است. باید بازی به بازی پیش برویم و تلاش کنیم تا نتایج خوبی کسب کنیم.