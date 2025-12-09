  1. استانها
مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان برکنار شد

اهواز - پس از شکست استقلال خوزستان در دیدار خانگی مقابل خیبر خرم‌آباد، مدیرعامل باشگاه با تصمیم مالک از سمت خود برکنار شد و در رختکن تیم از بازیکنان خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکست سه‌شنبه شب تیم فوتبال استقلال خوزستان در دیدار خانگی برابر خیبر خرم‌آباد، کیوان بابادی مدیرعامل این باشگاه با تصمیم مالک از کار برکنار شد.

بابادی بلافاصله پس از پایان بازی در رختکن تیم حاضر شد و ضمن خداحافظی با بازیکنان و اعضای کادر فنی، از آنان برای تلاش‌هایشان قدردانی کرد.

در جریان مسابقه نیز جمعی از هواداران استقلال خوزستان با سردادن شعارهایی علیه مدیرعامل، اعتراض خود را نسبت به نتایج اخیر تیم اعلام کردند.

گفته می‌شود مالک باشگاه تا پیش از دیدار آینده، مدیرعامل جدید استقلال خوزستان را معرفی خواهد کرد.

