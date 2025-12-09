پیام فرمانده ارتش به مناسبت روز زن

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن پیامی صادر کرد و این روز را به آحاد بانوان بویژه همسران کارکنان ارتش تبریک گفت.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم) إِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربککَ وَانْحَرْ إِن شَانکَ هُوَ الْأَبْتَر (زنان مروارید غلطان عشق در صدف عالم خلقت هستند که از سرچشمه پر عشق الهی نشأت گرفته‌اند، نامشان معادل معجزه بوده و در طول تاریخ نشان دادند که حضورشان مامن آرامش بخش محیط خانواده و مظهر لطافت، مهربانی، جوشش و ایستادگی است.

زن مظهر اسم لطیف خداوندی بوده و روشنایی‎بخش زندگی است. چه بسیار زنان پر افتخاری که با تاسی از وجود نورانی حضرت ام ابی‌ها (س) توانسته‌اند انوار الهی را بر ظلمات دنیایی بتابانند و چه نیکو گفته‌اند که از دامان زن، مرد با براق عشق و مودت به عروج ملکوت پای خواهد نهاد و به سیر زیبایی و کمال خواهد رسید. بدین سان سبب شد در صفحات تاریخ سال روز تولد یگانه دخت رسول رحمته، اختر تابناک ولایت، علیاء مخدره‌ای که عالم سماوی از خلقتش مفتخر و عالم زمین از وجودش متنعم و صفاتش تجلی بخش لولاک لما خلقت الافلاک بوده ثبت و بنام مقدسش مزین شود.

خداوند منان را سپاسگزارم که در چنین روز پرخیر و برکتی توفیق عرض تبریک و تقدیر از زحمات بی شائبه و دلسوزانه بانوان ایران اسلامی، بویژه همسران محترم هم‌رزمانم در ارتش جمهوری اسلامی ایران فراهم شد.

رجا واثق دارم به یمن میلاد حضرت صدیقه کبری، انیسه الحوراء، فاطمه الزهرا (س) همه دختران، مادران و زنان سرزمینم تحت الطاف خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و زعامت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) عزتمند و سلامت باشید.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی