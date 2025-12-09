عمومهدی: دانشجو موتور محرک جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی عصر سه‌شنبه در آئین جشن روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری (س) اراک با اشاره به اهمیت دوران جوانی و فرصت‌های آن تأکید کرد: جوانان باید از این مرحله برای کسب علم و دانش بهره‌برداری کنند.

وی افزود: انسان‌ها در سنین جوانی احساس می‌کنند که عمر طولانی‌تری در پیش دارند، اما با عبور از سن ۲۵ سالگی، به یک درک جدید از زمان و عمر خود می‌رسیم.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: قدر خودتان را بدانید، شما دانشجو معلمان آینده‌ساز کشور هستید و به طور حتم زمینه تربیت آینده‌سازان کشور را فراهم خواهید کرد.

عمومهدی با اشاره به تقارن روز دانشجو با ولادت حضرت زهرا (س) گفت: ما باید ویژگی‌های حضرت زهرا (س) را به عنوان الگو و نماد زن مسلمان تبیین کنیم و این موضوع باید در بین جوانان به خوبی مطرح شود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه دانشجو موتور محرک جامعه است، گفت:

دانشجویان با مسئله‌شناسی و آگاهی می‌توانند مسیر حرکت جامعه را روشن کنند و نقش‌آفرین اصلی در تربیت نسل آینده باشند.

وی تاکید کرد: دانشجو معلمان باید به عنوان افرادی که قرار است جامعه را آگاه‌سازی و روشن‌گری کنند، با مطالعه و آگاهی از شخصیت زنان در نظام اسلامی دفاع کنند و در این زمینه با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح، تأثیرگذار باشند.