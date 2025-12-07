استاندار: دانشجویان پیشگامان تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه اراک به مناسبت روز دانشجو اظهار کرد: ۱۶ آذر یادآور نقش‌آفرینی تاریخی دانشجویان در سیر سیاسی و اجتماعی کشور است و اکنون دانشگاه‌ها باید در تولید فکر، گفتمان‌سازی، نشاط علمی و مشارکت اجتماعی پیشگام باشند.

وی با بیان اینکه جامعه دانشجویی ظرفیت بزرگی برای دولت و حاکمیت است، افزود: منتقدان دلسوز بهترین کمک‌کنندگان به پیشرفت هستند، از نقدها استقبال می‌کنیم چرا که بر این باوریم انتقادات باید منجر به فهم بهتر، اصلاح و مشارکت شود.

استاندار مرکزی، دانشگاه را پایگاه رشد سرمایه انسانی دانست و گفت: تقویت مهارت‌آموزی، توانمندسازی، آموزش‌های تخصصی و فعالیت‌های فرهنگی سالم باید در اولویت باشد، جریان دانشجویی باید نشاط، امید و اخلاق را تقویت کند و از تنش و دوگانه‌سازی‌های بی‌ثمر دوری کند.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه عقلانیت و تفکر انتقادی باید اساس کنش دانشجویی باشد، افزود: دانشگاهی که تحلیل نکند و مسئله‌های جامعه را نشناسد از رسالت خود دور می‌شود چرا که مطالبه‌گری آگاهانه، افزایش مهارت و مشارکت فعال در فضای علمی و اجتماعی به دانشجو هویت می‌دهد.

وی با اشاره به تحول فضای ارتباطی و تغییر نسل رسانه‌ای بیان کرد: اکنون دانشجویان در برابر حجم عظیم داده‌ها قرار دارند و می‌طلبد توانایی پردازش، تحلیل و تشخیص منطق روایت‌ها را تقویت کند.

استاندار مرکزی همچنین با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های هدفمند فرهنگی و گفتگوهای آزاد علمی می‌تواند به افزایش آگاهی، تربیت کنشگر مسئول و تقویت هویت ملی و دینی در دانشگاه‌ها کمک کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌زدگی افراطی دانشگاه را از رسالت اصلی خود دور می‌کند، گفت: جریان دانشجویی باید واقع‌گرایی را جایگزین هیجان‌زدگی کند و با شناخت پیچیدگی‌های نظام حکمرانی، مشارکت مسئولانه در مسائل کشور داشته باشد.

استانداران بومی به دلیل شناخت مشکلات، انگیزه بیشتری برای پیشرفت دارند

استاندار مرکزی با تأکید بر نقش دانشجویان در توسعه و آینده کشور گفت: استانداران بومی به دلیل شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات استان، انگیزه بیشتری برای پیشرفت دارند و وظیفه مدیریت استان احترام به همه سلایق فرهنگی و اجتماعی است.

استاندار مرکزی با اشاره به گستردگی حوزه فرهنگ تصریح کرد: فرهنگ مقوله‌ای وسیع است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار نهادهای حاکمیتی و انقلابی قرار دارد و تنها بخش محدودی از وظایف فرهنگی بر عهده دولت است، مسئولیت دولت بیشتر در حوزه‌های ساختاری همچون موسیقی، تئاتر، هنرهای نمایشی و کتاب است که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به پروژه «فود استریت» شهرداری اراک نیز گفت: این پروژه در اصل یک طرح رفاهی و خدماتی برای مردم است و هدف آن مسائل فرهنگی نبوده است چرا که مردم استان پس از آلودگی هوا بیشترین دغدغه خود را نبود مراکز تفریحی و سرگرمی عنوان می‌کنند و این پروژه می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر میان مدیریت استان مرکزی و جامعه دانشگاهی افزود: در طول دوره مسئولیت خود در جلسات متعدد دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف استان حضور یافته‌ام و مایه مباهات است ارتباط منظم با اساتید، دانشجویان و انجمن‌های علمی برقرار شود. استان مرکزی دارای بیش از ۷۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی است و مسائل اقتصادی، ناترازی‌ها و خشکسالی موجب می‌شود بخش زیادی از وقت مدیریت استان صرف امور اجرایی شود.

ظرفیت علمی و عملی دانشجویان باید به تولید و اشتغال پایدار تبدیل شود

استاندار مرکزی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه این استان گفت: دستاوردهای علمی و عملی دانشجویان مرکزی نشان‌دهنده توان بالای آنان است و باید با حمایت بیشتر به فرصت‌های تولیدی و کارآفرینی پایدار تبدیل شود.

وی افزود: مراکز رشد دانشگاه‌ها نقش مهمی در حمایت از طرح‌های نوآورانه دارند و صندوق نوآوری و شکوفایی استان مرکزی نیز تقویت شده است تا دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند با حمایت مالی و ساختاری وارد عرصه کارآفرینی شوند.

زندیه‌وکیلی گفت: در برخی دانشگاه‌ها پروژه‌های فناورانه ارزشمندی اجرا شده است، از جمله ساخت ماکت یک خودرو با سرعت ۳۲۰ کیلومتر توسط دانشجویان که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و عملی آنان است.

استاندار مرکزی با اشاره به حوزه محیط زیست این استان تصریح کرد: انتخاب امیر انصاری، استاد دانشگاه اراک و رئیس گروه محیط زیست، به عنوان مدیرکل محیط زیست استان با اصرار استانداری انجام شد تا ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.

وی گفت: همچنین در جلسات مربوط به آلودگی هوا نیز از اساتید دانشگاه‌ها به عنوان نمایندگان علمی استفاده می‌شود و این نشان‌دهنده نیاز جدی استان به دانش و تخصص دانشگاهیان است.

زندیه‌وکیلی همچنین به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری استان مرکزی به عنوان نقطه اتصال ساختاری میان دانشگاه و صنعت فعالیت می‌کند، این پارک فضایی برای ثبت شرکت‌ها، ثبت پتنت‌ها و ارائه تسهیلات به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فراهم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل دانش به شغل و تولید باشد.

لزوم نگرش متعادل به مسائل فرهنگی و اجتماعی

وی با اشاره به جایگاه مذهبی استان مرکزی افزود: در ایام محرم، اربعین و دیگر مناسبت‌های مذهبی فضای استان کاملاً رنگ و بوی دینی به خود می‌گیرد و مردم با اعتقادات خود حرمت این ایام را نگه می‌دارند، جامعه متشکل از اقشار و سلایق مختلف است و دولت موظف است بستر اجرای برنامه‌های فرهنگی سالم و مناسب را فراهم کند و در کنار آن دستگاه‌های قضائی، انتظامی و نهادهای فرهنگی مسئول برخورد با ناهنجاری‌ها هستند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در این استان برنامه‌های متعددی در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی برگزار می‌شود و فضای فرهنگی این خطه در مقایسه با دیگر مناطق کشور در ایام خاص وضعیت مطلوبی دارد.

زندیه‌وکیلی همچنین با اشاره به موضوع انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها بیان کرد: وجود فضای مناسب برای فعالیت انجمن‌های علمی ضروری است و نباید این بخش دچار کمبود باشد، مسئولان دانشگاه باید با پیش‌بینی فضاهای مشترک در دانشکده‌ها این نیاز را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه محتوا و فعالیت علمی بر فضای فیزیکی ارجحیت دارد، گفت: استانداری، فرمانداری اراک و معاونت سیاسی استان آمادگی دارند هرگونه همکاری لازم را برای برگزاری همایش‌ها و رویدادهای ملی در استان مرکزی انجام دهند.

ارتقای جایگاه ورزشی استان مرکزی با کسب چهار مدال طلا

استاندار مرکزی گفت: ورزشکاران مرکزی در سال گذشته پنج مدال از جمله چهار مدال طلا کسب کردند و جایگاه ورزشی استان ارتقا یافت.

زندیه وکیلی گفت: استان مرکزی در سال گذشته میزبانی چند رشته ورزشی را بر عهده گرفت و توانست در همان رشته‌ها مقام نخست کشور را کسب کند.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید در برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی پیش‌قدم شوند و استانداری نیز آماده حمایت و همکاری در این زمینه است.

استاندار مرکزی گفت: بسیاری از برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اداری می‌تواند در دانشگاه‌ها برگزار شود و این امر موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله عمران، شهرسازی و ترافیک خواهد شد.

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به رشادت‌های شهدا اظهار کرد: این استان در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۳۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد که به مدت ۴۰ روز در خانه تک‌تک خانواده‌های شهدا حضور یافته و این وظیفه را برای خود لازم دانسته است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: عمده شهدای جنگ تحمیلی جوانان مجرد بودند اما بیشتر شهدای جنگ اخیر متأهل، دارای فرزند و از نخبگان علمی و دانشگاهی بودند و باید اذعان کرد که شهدا حق بزرگی بر گردن جامعه دارند و ملت بزرگ ایران باید در مسیر ترسیم شده شهدا، برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند.