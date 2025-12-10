بارش برف در آذربایجان غربی ادامه دارد؛ مه آلودگی محورهای ارتباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روز چهارشنبه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و نیز پایش دوربین‌های نظارت تصویری: در حال حاضر در محورهای سردشت مهاباد محدوده گردنه زمزیران، محور بوکان مهاباد و محور سردشت پیرانشهر، شاهد پدیده برف و در محورهای پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و گردنه قوشچی در محور ارومیه سلماس شاهد مه گرفتگی شدید هستیم.

با فعالیت شبانه روزی راهداران در حال حاضر تمامی محورها و گردنه‌های استان باز و ترددروان در جریان است.

با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچ‌گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.