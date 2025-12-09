https://mehrnews.com/x39PP3 ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸ کد خبر 6683895 استانها تهران استانها تهران ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸ بسته خبری ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری سهشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6683895 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است تهران فردا تعطیل نیست مدارس استان تهران فردا دایر است بسته خبری ۱۹ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری تهران خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران تهران
نظر شما