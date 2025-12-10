خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد آغاز شد، اما در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است. در خراسان جنوبی، این طرح پیشرفت چشمگیری داشته و حدود ۹۰ درصد از سهمیه اولیه ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحدی به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

مسئولان استان از آغاز ساخت ۲۸ هزار واحد جدید در قالب ۲۸ پروژه خبر داده‌اند و می‌گویند خراسان جنوبی از استان‌های پیشتاز کشور است. با این حال، مهم‌ترین چالش طرح همچنان تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز است.

در برخی سایت‌ها، از جمله زعفرانیه و ۲۰ هکتاری بیرجند و طبس، عملیات آسفالت‌سازی آغاز شده و به مراحل پایانی نزدیک است. اما کمبود منابع و افزایش هزینه ساخت، سرعت پیشرفت برخی پروژه‌ها را کاهش داده است.

نهضت ملی مسکن اگرچه امید خانه‌دار شدن را زنده کرده، اما برای تحقق کامل اهداف، نیازمند تأمین منابع کافی و همکاری گسترده‌تر میان نهادهای اجرایی و مردم است.

مسکن ملی در خراسان جنوبی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این خصوص، از پیشرفت قابل توجه این پروژه در استان خبر داد و گفت: ما در بحث نهضت ملی، تقریباً دو و نیم برابر سهمیه اولیه، واگذاری داشته‌ایم.

محمد میر مودی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، ۹۰ درصد از سهمیه اولیه ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحدی به مرحله نازک‌کاری رسیده است و از این حیث، جزو استان‌های پیشتاز هستیم.

وی بیان کرد: حدود ۹ هزار واحد از این تعداد، نازک‌کاری‌شان تکمیل شده و آماده استقرار ساکنان است.

مودی با اشاره به توسعه پروژه‌ها اظهار داشت: همچنین عملیات احداث ۲۸ هزار واحد جدید را در قالب ۲۸ پروژه آغاز کرده‌ایم که با توجه به شرایط کشور، پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند.

وی با بیان اینکه واگذاری‌ها عمدتاً به صورت ویلایی انجام شده و حتی یک شهر جدید در چارچوب این نهضت در استان ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز است که با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس، در یک سال گذشته اعتبار قابل‌توجهی از صندوق ملی مسکن به این بخش تخصیص یافته است.

آغاز مرحله آسفالت در پروژه‌های پیشرفته

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: در سایت‌هایی که هم پیشرفت ساخت مناسب است و هم خدمات زیربنایی تکمیل شده، وارد مرحله آسفالت معابر شده‌ایم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در طبس دو سایت داریم که در یکی پیشرفت آسفالت به ۷۰ درصد رسیده و سایت دوم نیز در حال آماده‌سازی است.

به گفته مودی، در بیرجند، سایت‌های زعفرانیه و ۲۰ هکتاری وارد فاز آسفالت شده‌اند، به طوری که در سایت ۲۰ هکتاری، آسفالت معابر اصلی تقریباً به اتمام رسیده است.

وی بیان کرد: برای آغاز آسفالت معابر فرعی این سایت‌ها، منتظر افزایش پیشرفت ساخت‌وسازها یا جمع‌آوری مصالح توسط مردم از معابر هستیم و در سایت زعفرانیه نیز هم‌اکنون آسفالت معابر اصلی در جریان است.

مودی اظهار داشت: در مجموع ۶۴ سایت فعال استان در حال پیگیری است و به محض تکمیل و خروج دستگاه‌های خدمات‌رسان از هر سایت، عملیات آسفالت آن آغاز خواهد شد.