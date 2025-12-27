۶ هزار و ۴۳۲ کارگر خراسان جنوبی فاقد مسکن شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، اظهار داشت: هدف از این طرح تأمین مسکن مناسب برای کارگران و افزایش امنیت شغلی و معیشتی آنان است.
وی افزود: اجرای این طرح همچنین باعث کاهش هزینههای جانبی بنگاهها ناشی از جابجایی نیروی انسانی و تقویت نقش تعاونیهای مسکن کارگری خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: با همکاری کارفرمایان و استفاده از ظرفیت بخش تعاون استان، شناسایی کارگران فاقد مسکن در هفت شهرستان دارای شهرکهای صنعتی انجام شده و مشخصات نمایندگان دستگاههای مرتبط نیز جمعآوری شده است.
اشرفی تاکید کرد: با تلاشهای انجام شده، بخش عمدهای از این کارگران در روزها و هفتههای آینده از طرح تأمین مسکن بهرهمند شده و مشارکت واقعی کارفرمایان و صنایع بزرگ در ساخت مسکن کارگری تقویت خواهد شد.
