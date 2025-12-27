پیشرفت ۶۹ درصدی نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد مودی پیش از ظهر شنبه در بیست و ششمین جلسه شورای مسکن استان بیان کرد: سهمیه خراسان جنوبی در نهضت ملی مسکن ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد بود، اما تاکنون بیش از ۲۷ هزار واحد اجرایی شده است که بیش از دو و نیم برابر سهمیه اولیه است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در استان به ۶۹ درصد رسیده است، گفت: در شهرستان بیرجند از مجموع ۱۱۹ واحد حدود ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۷ درصد نازک‌کاری انجام شده است.

مودی ادامه داد: همچنین در شهرستان نهبندان از دو هزار و ۷۵۶ واحد تخصیص یافته، یک هزار و ۹۵۷ واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده و مجموعاً ۹ هزار و ۲۸۸ واحد در مرحله پایانی ساخت قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره اقدامات مرتبط با قانون جوانی جمعیت، بیان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۶۱۰ واحد برای متقاضیان این قانون اختصاص یافته و ۲۷ هزار و ۳۶۸ نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۶۳ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.

مودی همچنین با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن، گفت: سهم استان‌ها از تامین مالی پروژه‌ها ۳۰ درصد کاهش یافته و سهم صندوق ملی مسکن از ۳۰ به ۴۵ درصد افزایش یافته تا امکان تکمیل خدمات زیربنایی و تامین مالی پروژه‌ها بهتر فراهم شود.

وی به پروژه زعفرانیه اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۴۲ درصد واحدهای این پروژه تکمیل شده و پیامک تحویل واحدها ارسال شده و هماهنگی‌های گسترده بین دستگاه‌های مختلف برای آماده‌سازی و خدمات‌رسانی به سایت‌های مسکونی استان نیز در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه آسفالت معابر اصلی سایت‌ها در حال اجرا بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آسفالت فرعی هم تکمیل شود، اظهار داشت: تعاونی ارتش به عنوان یکی از برترین تعاونی‌های کشور در زمینه خدمات زیربنایی نیز در پروژه‌ها ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه استان دارای ۶۸ سایت مسکونی است و برای ۵۵ سایت، مساحت حدود ۵ هکتار تامین شده است، گفت: از این تعداد ۳۵ سایت آماده‌سازی کامل توسط مجریان انجام شده و مساحت آماده‌سازی کلی حدود ۱۵۰۰ هکتار است که ۲۴ سایت توسط شهرداری‌ها و بقیه توسط شرکت‌های خصوصی در حال اجرا است.

مودی با بیان اینکه خدمات گاز در ۳۴ سایت تکمیل شده و بیشتر سایت‌ها از نظر فیزیکی آماده بهره‌برداری هستند، افزود: همچنین ۹ هزار و ۶۰۰ واحد طرح قانون جوانی جمعیت تخصیص یافته و متقاضیان پشت خط برای دریافت واحد باقی مانده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برنامه‌های آینده را شامل واگذاری حدود دو هزار و ۶۱۷ واحد در شهرهای مختلف استان تا دهه فجر امسال اعلام کرد و افزود: برای این کار از ظرفیت زمین‌های روستایی نیز استفاده شده و در روستای جمز در حریم شهر طبس تامین زمین انجام شده است.

وی ادامه داد: در زمینه منابع مالی و تامین اعتبارات جلساتی با وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است تا کمک‌های لازم برای تکمیل خدمات شهری و روستایی انجام شود و فرمول ۳۰ درصد برای شهری‌ها برای تامین اعتبار اعمال خواهد شد.