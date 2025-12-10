امروز آخرین فرصت ارسال مدارک برای آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ پایان می‌یابد.

داوطلبان باید برای ارسال مدارک و سوابق به سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ به رقابت پرداختند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه روز ۱۱ آبان و کلید نهایی آزمون روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون از چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است. انتخاب رشته / محل، از ۱۲ تا ۱۸ آذر انجام شده است.

توجه ۱: داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

توجه ۲: داوطلبان دوره پژوهشی (Research by D.Ph) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود