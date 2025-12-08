  1. دانشگاه و فناوری
مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی ۱۴۰۴ تمدید شد

مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ صبح سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد. واجدین شرایط می‌توانند در فرصت باقیمانده انتخاب رشته کنند.

تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ به رقابت پرداختند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه روز ۱۱ آبان و کلید نهایی آزمون روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون از چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

انتخاب رشته / محل، از چهارشنبه ۱۲ آذر آغاز شده و تا یکشنبه ۱۶ آذر ادامه داشت که این فرصت از سوی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شده است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته / محل پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته و آگاهی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید در زمان مقرر از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه نسبت به انتخاب رشته / محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان باید برای ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود تا چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش نسبت به این کار اقدام کنند. از آنجا که فرایند پذیرش نهایی بر اساس نمره و سهمیه داوطلب و با توجه به ترتیب اولویت انتخاب‌های وی صورت می‌گیرد، لذا توصیه می‌شود اولویت‌های انتخابی هر داوطلب بر اساس علاقه فردی انجام پذیرد.

توجه ۱: داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

توجه ۲: داوطلبان دوره پژوهشی (Research by D.Ph) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

    • RO ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا نتیجه تکمیل ظرفیت فوق تخصصی اعلام نمی شود

