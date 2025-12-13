فردا آخرین فرصت ارسال مدارک برای آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه آخرین فرصت ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی است.

داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ می توانند در این فرصت مدارک و سوابق خود را از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

به گزارش مهر، تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند و آزمون در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی روز ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.

کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون از چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان تا سه شنبه ۱۸ آذر فرصت داشتند انتخاب رشته کنند.

توجه ۱: داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

توجه ۲: داوطلبان دوره پژوهشی (Research by D.Ph) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.