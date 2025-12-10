به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، شرکت هبئی جوهانگ چین، برای راهاندازی یک کارخانه بزرگ تولید پنل خورشیدی در پاکستان اعلام آمادگی کرد.
«وانگ جیانبین» نماینده شرکت هبئی جوهانگ در دیدار با مقامات پاکستانی، تمایل این شرکت برای سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری در حوزههای انرژی خورشیدی و فناوریهای پیشرفته را اعلام کرد.
«قیصر احمد شیخ» وزیر سرمایهگذاری پاکستان نیز در این دیدار، ضمن استقبال از سرمایه گذاری چینیها در صنایع سبز و اشتغالزا، روابط اسلام آباد و پکن را راهبردی اعلام کرد.
روابط چین و پاکستان در سالهای اخیر، رشد خوبی داشته است. پکن، همواره اعلام کرده که اسلام آباد را یک شریک راهبردی در منطقه میداند و خواهان گسترش سرمایه گذاری در این کشور است.
پاکستان نیز از روابط خود با چین برای توسعه اقتصاد خود استفاده کرده و از این روابط، به عنوان اهرم فشار در روابط با هند و آمریکا استفاده میکند.
