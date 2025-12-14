  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

تاکید افغانستان بر گسترش تجارت با ایران

وزیر صنعت و تجارت افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین عزیزی وزیر صنعت‌وتجارت افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افغانستانی طلوع‌نیوز، از رایزنی با مقامات ایران برای تقویت تجارت بین دو کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه حجم تجارت افغانستان با ایران تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است، گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند تجارت کابل با دیگر کشورهای جهان را محدود کند.

این مقام افغانستانی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کابل، افزود: با هر کشوری که بخواهیم، می‌توانیم تجارت کنیم.

عزیزی درباره تأثیر تورمی کاهش تجارت با پاکستان نیز گفت: هرچند توقف تجارت با اسلام آباد در کوتاه‌مدت می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار باشد اما در درازمدت، باعث کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان خواهد شد.

وی همچنین از رایزنی با مقامات هند برای گسترش تجارت با این کشور خبر داد.

