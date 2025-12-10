  1. دانشگاه و فناوری
ارتقای مدیریت بحران و تاب‌آورسازی جامعه به همت دانش‌بنیان‌ها

جلسه مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت علمی برگزار شد و در این جلسه بر استفاده از توانمندی متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای مدیریت بحران تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، جلسه مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با حضور حسین افشین و حسین ساجدی‌نیا و با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه تحول دیجیتال، فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی برگزار شد.

در این نشست بر استفاده از توانمندی متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای مدیریت بحران و تاب‌آورسازی جامعه در برابر حوادث تأکید شد.

در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان علمی و فناوری معاونت علمی و نیز توسعه تعاملات سازنده میان دو نهاد به امضای طرفین رسید.

مهتاب چابوک

