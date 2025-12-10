به گزارش خبرنگار مهر، رایزن بازرگانی ایران در بلاروس، در گفت‌وگو با برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بلاروس، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناوری میان دو کشور را ضروری دانست و از ایجاد خط تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

علیرضا سیحون، با ارزیابی مثبت از هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس گفت: نتیجه این اجلاس، فراهم شدن شرایط ایجاد خط مشترک تولید محصولات دارویی و پزشکی و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در بلاروس بوده است.

به گفته وی، ایران در حوزه تجهیزات پزشکی جایگاه مناسبی در بازار مصرف دارد و این صنعت یکی از حوزه‌های پیشرو با فناوری بالا محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات موفقی به منطقه اوراسیا داشته است.

رایزن بازرگانی ایران در بلاروس با اشاره به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: بلاروس با ظرفیت‌های ویژه در حوزه الکترونیک، تجهیزات پزشکی و تولید دارو می‌تواند شریک تجاری قابل‌اتکا برای ایران باشد.

سیحون با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه داروهای خاص، داروهای قلبی، مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها خاطرنشان کرد که برای تسهیل حضور کشورهای دوست، سبدی از قراردادهای برد–برد طراحی شده و آماده اجراست.

او ضمن اشاره به سابقه همکاری شرکت‌های ایرانی و بلاروسی در تولید تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل افزود: این همکاری‌ها در گذشته نتایج مثبتی داشته و در آینده نیز گسترش خواهد یافت.

سیحون ایجاد این توافقات را زمینه‌ساز توسعه صادرات، مشارکت‌های منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل دانست و گفت: تبادل تجربیات در بازارهای اوراسیا نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات ایرانی خواهد داشت.

وی کسب گواهی و استانداردهای کشورهای اوراسیا را امری مهم برای افزایش اعتبار محصولات ایرانی و ورود به بازارهای جدید قلمداد کرد.

رایزن بازرگانی ایران در بلاروس با اشاره به مسیر دوطرفه تبادل فناوری‌ها گفت: بلاروس سابقه خوبی در برخی صنایع دارد و این همکاری‌ها موجب افزایش دانش فنی و توسعه برند ایران می‌شود. همچنین تبادلات تجاری، به گسترش مسیرهای پروازی و تسهیل حمل‌ونقل کمک خواهد کرد.

سیحون در پایان تأکید کرد که صادرات تنها فعالیتی اقتصادی نیست؛ بلکه یک سیاست فرهنگی نیز هست که باعث آشنایی بیشتر ملت‌ها با ظرفیت‌ها و تخصص‌های یکدیگر می‌شود.