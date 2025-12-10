  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

هندوراس در آستانه آشوب سیاسی و اعتراضات خیابانی

هندوراس در آستانه آشوب سیاسی و اعتراضات خیابانی

باوجود گذشت بیش از یک هفته از انتخابات هندوراس، هنوز نتایج انتخابات مشخص نیست و این کشور در آستانه آشوب سیاسی و اعتراضات خیابانی قرار دارد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی، با اشاره به اعتراض «سیومارا کاسترو» رئیس جمهوری هندوراس درباره وقوع کودتای انتخاباتی در این کشور، نوشت: صدها معترض در خیابان‌های پایتخت تجمع کردند و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند.

رئیس جمهوری هندوراس گفت: فرآیندی را شاهدیم که با تهدید، فشار، دستکاری سیستم انتقال آرا و تحریف اراده مردم همراه است.

او همچنین از حمایت ترامپ از «ناسری آسفورا» نامزد حزب ملی انتقاد کرد و افزود: این اقدامات، کودتای انتخاباتی است و ما آن را افشا خواهیم کرد.

در پی فراخوان «مانوئل زلایا» رئیس جمهوری پیشین و رهبر حزب لیبرال، حدود ۵۰۰ نفر از حامیان حزب لیبره در تگوسیگالپا تجمع کردند و بخشی از اعتراضات با آتش زدن لاستیک خودرو همراه بود.

رویترز نوشت: انتخابات هندوراس با اختلال فنی، ادعاهای بی‌اساس تقلب و مداخله دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا همراه بوده است. ترامپ تهدید کرده بود در صورت شکست نامزد مورد حمایت او، کمک‌ها به هندوراس کاهش می‌یابد.

براساس گزارش کمیسیون ملی انتخابات، آسفورا با اختلاف یک درصدی یا حدود ۴۰ هزار رأی پیشتاز است، اما ۱۴.۵ درصد از برگه‌های شمارش آرا دارای ناهماهنگی هستند و مورد بازبینی ویژه قرار خواهند گرفت.

این بحران، نگرانی‌ها از بی‌ثباتی سیاسی در هندوراس و تأثیر فشارهای خارجی بر فرآیند دموکراتیک را افزایش داده است.

کد خبر 6684195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هرکجا آمریکا پا بگذارد آنجا آشوب برپامیشود
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اگر مورد نظر ترامپ انتخاب نشود باید شورش بشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها