توقف اعلام نتایج انتخابات هندوراس در سایه تهدیدات ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمارش آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس که ۳۰ نوامبر برگزار شد، بیش از ۴۸ ساعت بدون بروزرسانی ادامه دارد و نتایج هنوز بسیار نزدیک و نامشخص است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، ناسری آسفورا از حزب ملی با کسب ۴۰ درصد آرا، کمتر از ۲۰ هزار رأی از رقیب میانه‌رو خود، سالوادور نصرالله از حزب لیبرال، پیش است که ۳۹ درصد آرا را به دست آورده است.

ریکسی مونکادا از حزب چپگرای لیبره با ۱۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. حدود ۱۴ درصد آرا مخدوش و نیازمند بازبینی هستند.

مونکادا روز یکشنبه خواستار ابطال انتخابات شد و از هواداران خود خواست در اعتراض به آنچه تقلب انتخاباتی خواند تجمع کنند.

با وجود آرام بودن خیابان‌ها در هفته گذشته، تأخیر در اعلام نتایج موجب کاهش اعتماد مردم به شورای ملی انتخابات شده است.

اعضای شورای انتخابات، شرکت پشتیبان سامانه شمارش آرا را مسئول توقف اعلام نتایج دانسته‌اند. «سازمان کشورهای آمریکایی» نیز خواستار تسریع روند شمارش آرا شده است. یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری هندوراس، دخالت رئیس‌جمهوری آمریکا را عامل جلو افتادن رقیب خود در انتخابات اعلام کرد.

پیشتر، نصرالله در مصاحبه با رویترز گفته بود: مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شانس او را برای پیروزی کاهش داد.

وی که برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت و خود را راست میانه معرفی کرد، افزود: حمایت یکباره ترامپ از ناسری آسفورا رقیب وی، باعث تغییر روند رقابت شد.

نصرالله، همچنین اتهاماتی درباره تقلب در انتخابات مطرح کرد و گفت: سایت اعلام شمارش نتایج انتخابات، ناگهان از دسترس خارج شد و هنگام بازگشت، نتایج تغییر کرده بود.

آسفورا از حزب ملی هندوراس، در دوره هرناندز (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲)، روابط نزدیکی با واشنگتن برقرار کرد و در نتیجه همین روابط، اکنون مورد حمایت ترامپ قرار گرفت.

اخیراً، رئیس‌جمهوری آمریکا، با دخالت مستقیم در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، هشدار داد تغییر نتایج انتخابات به نفع حزب حاکم چپگرای این کشور، تبعات بدی خواهد داشت.

کارشناسان مسائل بین الملل، حمایت آشکار ترامپ از یک نامزد و تهدید چپ‌گرایان به تحریم را دخالت مستقیم در انتخابات هندوراس ارزیابی کرده اند.