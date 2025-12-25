اعلام رسمی پیروزی نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات جنجالی هندوراس

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقامات هندوراس اعلام کردند که نصری عصفوره نامزد محافظه‌کار مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به صورت رسمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۰ نوامبر گذشته پیروز شده است.

عصفوره در حالی با حمایت ترامپ، پیروز رسمی انتخابات هندوراس معرفی شده و سالوادور نصرالله را شکست داده که بخش گسترده‌ای از جامعه هندوراس از جمله نصرالله به تقلب گسترده در انتخابات معترض هستند.

اعلام نتایج پس از هفته‌ها شمارش آرا صورت گرفت که تردیدهای جدی را در مورد اعتبار سیستم انتخاباتی در این کشور ایجاد کرد.

بر اساس نتایج اعلام شده، عصفوره نامزد حزب ملی، ۴۰.۲۷ درصد آرا را به دست آورد و با اختلاف کمی از رقیب خود سالوادور نصرالله، رهبر حزب لیبرال، که با ۳۹.۵۳ درصد در رتبه دوم قرار گرفت، برنده انتخابات معرفی شد. حزب چپ گرای حاکم بر هندوراس در این انتخابات متحمل شکست سنگینی شد و ماریا آندره چاوز نامزد این حزب، تنها با ۱۹.۱۹ درصد در رتبه سوم قرار گرفت.

در پی اعلام پیروزی عصفوره، رقیب او نصرالله از پذیرش نتایج خودداری کرد و اتهامات خود را مبنی بر تقلب در انتخابات تکرار کرد و گفت: مقامات انتخاباتی به مردم هندوراس خیانت کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود که اگر نامزد مورد حمایت او یعنی عصفوره نامزد راست‌گرایان، در برابر رقیب خود نصرالله که یک روزنامه‌نگار لبنانی‌تبار است، پیروز نشود؛ کمک‌های آمریکا به هندوراس را قطع خواهد کرد. ترامپ این روش را پیشتر نیز در آرژانتین برای حمایت از خاویر میلی متحد خود که برنده انتخابات اعلام شد، به کار برده بود.