نامزد مورد حمایت ترامپ، پیروز احتمالی انتخابات هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روند اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۳۰ نوامبر هندوراس، پس از سه روز توقف، از سر گرفته شد و آخرین دادهها نشان میدهد ناسری آسفورا نامزد راستگرای حزب ملی و مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، همچنان با فاصلهای اندک پیشتاز است.
شورای ملی انتخابات هندوراس، ضمن اعلام شمارش ۹۷ درصد آرا، آسفورا را با ۴۰ درصد آرا پیشتاز انتخابات دانست. وی با حدود ۴۲ هزار و ۱۰۰ رأی از نزدیکترین رقیب خود جلوتر است.
سالوادور نصرالله، مجری تلویزیون و نامزد میانهرو که سه بار سابقه حضور در رقابتهای ریاستجمهوری را دارد، با ۳۹ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. این دو نامزد طی روزهای گذشته بارها جایگاه اول را از یکدیگر پس گرفته بودند، اما عصر دوشنبه، فاصله آرای آسفورا اندکی افزایش یافت.
ریکسی مونکادا نامزد حزب حاکم «لیبره» و وزیر سابق در دولت چپگرای این کشور، با ۱۹ درصد آرا در جایگاه سوم قرار دارد.
انتخابات هندوراس تک مرحلهای است و فردی که آرای بیشتری را کسب کند رئیس جمهوری خواهد شد.
روند شمارش آرا از روز جمعه و در حالی که تنها ۸۸ درصد آرا شمارش شده بود، متوقف شد. شورای ملی انتخابات اعلام کرده است که حدود ۱۶ درصد دادههای صورتجلسههای مراکز رأی گیری متناقض است و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که همزمان، دادستانی هندوراس برای خوان اورلاندو هرناندز رئیسجمهوری پیشین که بهتازگی با عفو ترامپ از زندان آمریکا آزاد شده، حکم بازداشت بینالمللی صادر کرده است؛ موضوعی که تنش در فضای انتخاباتی این کشور را تشدید کرده است.
