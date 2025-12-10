به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به همت دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، دومین روز از هفتمین نشست کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان‌پروژه‌های علمی کشورهای عضو بریکس (BRICS) با حضور اعضا به صورت حضوری و آنلاین در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

در ادامه نشست‌های روز گذشته، کشورهای حاضر به ارائه پیشنهادهای خود برای گسترش همکاری‌های فناورانه و پژوهشی با اعضای این گروه پرداختند.

جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادهای کلیدی خود را مطرح کرد که بر توسعه زیرساخت‌های علمی مشترک متمرکز بود.

مهم‌ترین محورهای پیشنهادی ایران شامل همکاری در پروژه‌های کلان پژوهشی بود. ایران آمادگی خود را برای همکاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگی نظیر توسعه سنکروترون‌ها (شتاب‌دهنده‌های ذرات) اعلام کرد و همچنین بر همکاری در زمینه رصدخانه ملی ایران تأکید کرد.

یکی دیگر از پیشنهادهای مهم ایران، پیوستن و اتصال شبکه آزمایشگاهی کشور به شبکه آزمایشگاهی کشورهای عضو بریکس بود تا دسترسی متقابل به تجهیزات و تخصص‌های پیشرفته تسهیل شود.

در همین راستا، نمایندگان برزیل و آفریقای جنوبی نیز پیشنهادهایی را در حوزه همکاری‌های مشترک در زمینه آزمایشگاه‌های فیزیک استرومی (Astroparticle Physics) ارائه کردند.

در بخش پایانی شرکت‌کنندگان در این نشست از مرکز ملی مغز ایران بازدید به عمل خواهند آورد تا از نزدیک در جریان دستاوردهای این مرکز قرار گیرند.