به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی صبح چهارشنبه در اجلاسیه پایانی مجمع بسیجیان شهرستان گفت: مسئولیت و مأموریت اصلی بسیج، روحیه مطالبه‌گری برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی نهفته است.

وی ادامه داد: مجمع بسیج در قالب شش کارگروه علمی و فناوری، بهداشت و درمان، اقتصاد و زیربنایی، زن و خانواده، فرهنگی و اجتماعی و تعلیم و تربیت فعالیت کرده است.

فرمانده سپاه قروه افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، همه کارگروه‌ها با هم‌فکری اعضا، ده مسئله اصلی شهرستان را احصا کردند و سپس دو مسئله مهم‌تر هر کارگروه به شورای سیاست‌گذاری مجمع ارائه شد و نهایتاً یک مسئله از هر کارگروه برای پیگیری رسمی تصویب شد.

وی جزئیات محورهای منتخب را این‌گونه بیان کرد: کارگروه علمی و فناوری به موضوع ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت پرداخته است و کارگروه بهداشت و سلامت مسئله مدیریت و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرهای کم‌جمعیت را بررسی کرده است.

وی یادآور شد: کارگروه اقتصاد و زیربنایی چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تولید را محور قرار داده و کارگروه زن و خانواده به موضوع تقویت اعتماد و امنیت اجتماعی زنان کارمند ورود کرده است همچنین کارگروه فرهنگی و اجتماعی نیز به حفظ و تقویت نخبگان فرهنگی در راستای تقویت مساجد پرداخته است.

سرهنگ جمالی ادامه داد: کارگروه تعلیم و تربیت نیز علل و عوامل تربیتی و مشارکت خانواده و جامعه مسلمان در سرمایه‌گذاری برای تولید را بررسی کرده است.

فرمانده سپاه قروه گفت: سه کارگروه علمی و فناوری، اقتصاد و زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی امروز موضوعات خود را ارائه خواهند کرد و جلسات متعدد و پیگیری‌های فراوانی در هر کارگروه انجام شده و آنچه امروز ارائه می‌شود حاصل خرد جمعی و تلاش بی‌وقفه اعضای کانون‌هاست.

سرهنگ جمالی با قدردانی از مسئولان مجمع اظهار داشت: تا پایان سال، پیگیری شش مسئله اصلی از طریق نهادهای مرتبط ادامه خواهد یافت تا بتوانیم مشکل را در یکی از لایه‌های چهارگانه—مشکل ظاهری، نهادی و قانونی، گفتمانی یا عقیدتی—به‌طور دقیق شناسایی کنیم.

وی اضافه کرد: اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، نماینده مجلس که به جلسه دعوت شده‌اند، مسائل را دریافت خواهند کرد تا در دستگاه‌های قانون‌گذاری پیگیری شود.

فرمانده سپاه قروه در پایان تأکید کرد: به فضل الهی و با همت جمعی، تلاش جهادی بسیجیان و همراهی مسئولان حاضر در جلسه، مصمم هستیم مشکلات شهرستان را به نتیجه برسانیم و تنها تذکر آئین‌نامه‌ای این است که دوستان ارائه‌دهنده در بازه زمانی ۸ تا ۱۰ دقیقه مطالب خود را بیان کنند.