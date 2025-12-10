به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنده‌مرادی صبح چهارشنبه در اجلاسیه پایانی مجمع بسیجیان شهرستان قروه اظهار کرد: بسیج به‌عنوان یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی، نهادی است که به ابتکار حضرت امام خمینی (ره) از دل مردم به وجود آمد و از سوی امامین انقلاب با تعابیری چون شجره طیبه، لشکر مخلص خدا، مدرسه عشق و مکتب شاهدان توصیف شده است.

وی افزود: در طول سال‌ها، اقشار مختلف مردم از سنین و صنوف متفاوت در این مجموعه گرد آمده‌اند؛ مجموعه‌ای از پاک‌ترین، فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور که هدف مشترکشان رسیدن به سعادت ملت ایران است.

وی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس، حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین ایام مقابله با کرونا، شاهد معجزات بزرگی از سوی بسیج بودیم؛ حضوری مومنانه و بدون هیچ چشم‌داشتی. بسیج در عین داشتن چهره سازمانی و رسمی در کنار سپاه پاسداران، به فرموده رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن قوی و دشمن‌شکن و در برابر مردم خدمتگزار و متواضع است.

بنده‌مرادی با بیان اینکه بسیج متعلق به قشر خاصی نیست، گفت: همه اقوام، اصناف و گروه‌های اجتماعی در کشور بخشی از بسیج هستند و حتی دانشمندانی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر به شهادت رسیدند، همگی بسیجی بودند.

دشمن به دنبال تحریف تاریخ ایران و تغییر باورهای جوانان است

وی در ادامه، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز تولد امام خمینی (ره)، به جایگاه تاریخی روز دانشجو اشاره کرد و گفت: ۱۶ آذر نماد مقاومت در برابر سلطه است و اگر تاریخ امروز برای نسل جوان تبیین نشود، دشمن با تحریف آن باورهای جوانان ما را تغییر می‌دهد.

وی اضافه کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران از آغاز انقلاب اسلامی نبوده؛ بلکه ریشه آن به کودتای ۲۸ مرداد و واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بازمی‌گردد.

مسئول ستاد تخصصی بسیج افزود: دانشجویان همواره پرچمدار استقلال‌طلبی بوده‌اند و امروز نیز باید نقش روشنگری خود را در جنگ ترکیبی ادامه دهند و جنگ امروز نظام سلطه، جنگ تحریف و ادراک است و نخبگان، اساتید و تشکل‌های دانشجویی باید تاریخ کشور را به‌درستی تبیین و از تحریف جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت فرامین مقام معظم رهبری درباره بسیج گفت: رهبر انقلاب امسال بسیج را با ادبیاتی روشن و افتخارآمیز تبیین کردند و تأکید فرمودند که این حرکت باید نسل به نسل منتقل شود.

وی تصریح کرد: ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع انسانی است و بسیاری از نیروهای توانمند کشور که امکان حضور در ساختارهای رسمی را ندارند، مشتاق نقش‌آفرینی هستند.

مجمع بسیجیان پارلمان نخبگانی مردم پایه است

بنده‌مرادی، مجمع بسیجیان را «پارلمان نخبگانی مردم‌پایه» توصیف کرد و گفت: در جمهوری اسلامی، نخبگان و بسیجیان هر دو ستون‌های اصلی پیشرفت و امنیت هستند، نخبگان با دانش تخصصی و بسیج با روحیه ایثار و فداکاری در کنار هم می‌توانند مسیر توسعه را شتاب دهند.

وی پنج فلسفه اصلی شکل‌گیری مجامع بسیجیان را شامل فلسفه اجتماعی با نگاه فراجناحی، فلسفه راهبردی امنیتی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فلسفه مدیریتی با روش کار جهادی و چابک، فلسفه تربیتی با تلفیق تخصص و تعهد و فلسفه حل مسئله با تکیه بر ایده‌های نخبگانی و روحیه جهادی اعلام کرد.

وی تأکید کرد: مجمع بسیجیان می‌تواند با تکیه بر نیروهای جوان، خلاق و متعهد و با مدیریت چابک، بر سخت‌ترین مشکلات غلبه کند و این مجمع نمونه روشن شعار ما می‌توانیم است.

بنده‌مرادی گفت: اجلاسیه امروز نقطه پایان نیست؛ بلکه نقطه آغاز پیگیری مسائل است و راهکارهای علمی و تخصصی نخبگان را دنبال خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: از وظایف مهم فرمانداران در شهرستان‌ها این است که راهکارهای ارائه‌شده توسط مجامع بسیج را از ادارات و نهادهای مسئول مطالبه کنند.