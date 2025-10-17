نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در قروه برپا شد

سرهنگ صادق جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه طرح اسوه پایگاه‌های مقاومت محلات و اقشار بسیج شهرستان قروه به منظور نمایش توانمندی‌ها و اقدامات این پایگاه‌ها که در راستای اهداف عملیاتی و مأموریت‌های بسیج بود، به نمایش گذاشته‌شده است.

وی افزود: این طرح‌ها و برنامه‌ها مطابق با اهداف قرارگاه یازده‌گانه بسیج طراحی شده و تمامی فعالیت‌ها در راستای تحقق اهداف مندرج در سند اعتلای بسیج و حفظ انسجام بسیجیان شهرستان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه همچنین با اشاره به بخش‌های مختلف نمایشگاه، تصریح کرد: در این نمایشگاه محصولات و تولیدات صندوق‌های قرض‌الحسنه و مشاغلی که به واسطه حمایت‌های تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج سازندگی ایجاد شده، به نمایش گذاشته شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و نشان دادن ظرفیت‌های بسیج در حوزه اشتغال و تولید برگزار شده است و امیدواریم که بتواند نقش مهمی در ارتقا سطح آگاهی و مشارکت مردم در این عرصه ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت سه روز برپا شده است، اضافه کرد: این نمایشگاه در ۱۲ غرفه توانمندی‌های حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت سطح شهر و روستاهای شهرستان را نشان داده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه تصریح کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه اسوه معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیجیان پایگاه‌های برتر شهرستان است که به آشنایی با تولیدات بسیج و معرفی آن‌ها و درنهایت فروش و ایجاد اشتغال خانگی می‌پردازد.

سرهنگ جمالی اذعان کرد: سپاه شهرستان با ارائه تسهیلات مشاغل خانگی درصدد رونق تولید و ایجاد اشتغال است و اعضای صندوق‌های قرض الحسنه توانمندی‌های خوبی در زمینه اقتصادی، اشتغال و خدمات‌رسانی داشته‌اند که دراین نمایشگاه توانمندی‌های آنها عرضه شده است‌

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قروه گفت: تولیدات علمی، محصولات کشاورزی، اختراعات مختلف، اقدامات فرهنگی، جهیزیه، صنایع‌دستی، مشاغل خانگی، قالی‌بافی، سفالگری و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر در این نمایشگاه وجود دارد.

وی گفت: پایگاه‌های برتر در این نمایشگاه با انتخاب مردم و بازرسان انتخاب‌شده و به‌عنوان اسوه و نمونه به نمایشگاه استانی و در صورت موفقیت به مرحله کشوری راه می‌یابند.