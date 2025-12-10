تشکیل «خانه قانون» در دستورکار نمایندگان فعلی و ادوار خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان ادوار استان خراسان شمالی با هادی قوامی نماینده فعلی اسفراین، بام و صفی‌آباد و رئیس مجمع نمایندگان ادوار خراسان شمالی در مجلس و استاندار خراسان شمالی با موضوع «بررسی چالش‌ها و مشکلات این استان و ارائه راهکار برای عبور از معضلاتی همچون کمبود آب، خام‌فروشی در حوزه‌های معدن، صنعت و کشاورزی، راه» و... برگزار شد.

در این جلسه قوامی ضمن استقبال از برگزاری جلسات منظم و دغدغه‌مند میان نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار و استاندار خراسان شمالی برای عبور از مشکلات این استان، گفت: تامین مالی سرانه آب استان به بودجه بالایی نیاز دارد، هرچند در یک ساله گذشته بودجه خوبی برای اصلاح وضعیت آب توسط استاندار جذب شده، اما قرار است استاندار از طریق وزارت نیرو به روند این تامین بودجه سرعت دهد.

وی تاکید کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله حمایت شرکت‌ها و صنایع بزرگ و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های ملی برای تامین ناوگان هوایی بجنورد استفاده شود، چراکه رونق گردشگری و سرمایه‌گذاری و تولید در خراسان شمالی ارتباط مستقیم با پروازهای منظم فرودگاه دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بر لزوم مشارکت صنایع در تامین منابع مالی شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پروازهای منظم در بجنورد، مطرح کرد: توسعه تولید استان نیازمند آن است که هر روز به استان پروازهای متعددی شود.

قوامی همچنین از پیگیری پیشنهاد «تشکیل خانه قانون» در استان خراسان شمالی با هدف استفاده کیفی‌تر از ظرفیت نمایندگان ادوار خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت دولت چهاردهم -که نگاه خوبی به استان دارد- می‌توان گفت تقریبا بسیاری از پروژه‌ها در استان فعال شده‌اند.

همچنین بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در این نشست گفت: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز کاستی‌های بسیاری وجود دارد، چراکه استان با معضل‌های بسیاری همچون خام‌فروشی در حوزه‌های مانند صنعت، معدن و کشاورزی و کمبود شدید آب روبرو است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه پس از سفر رئیس‌جمهور به این استان حدود ۶۰ درصد از بودجه تملک سرمایه‌ای وارد استان شده است، ادامه داد: به‌یقین باید برای باز کردن پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به استان تلاش بیشتری کنیم، اما مسائلی مانند حمل و نقل ما را به بن‌بست رسانده، لذا ابتدا باید از این معضل عبور کنیم.

استاندار خراسان شمالی از به گل نشستن چند سد حیاتی استان ابراز نگرانی کرد و افزود: با توجه به شرایط پیش آمده باید به سرعت سرانه آب را رسانده و بر اصلاح زیرساخت‌ها تمرکز کنیم، چراکه تا زیرساخت‌ها تقویت نشوند، نمی‌توان قدمی از قدمی دیگر برداشت.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در استان -با توجه به اینکه این افراد انباشتی از تجربه و توانایی هستند- تاکید کرد و گفت: نمایندگان ادوار شناسنامه قابل‌ملاحظه‌ای از خودشان در استان به جایی گذاشته‌اند، لذا حذف شدنی نیستند و در مسیر حل مشکلات از راهکارهای دلسوزانه آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در ادامه این جلسه حسین آفریده، رئیس کمیسیون انرژی ادوار مجلس با تاکید بر اهمیت رعایت برداشت آب تا جایی که محیط زیست منطقه آسیب نبیند، مطرح کرد: نباید نظارت‌ها فقط روی کاغذ باشد، هرچند با تزریق قطره‌چکانی بودجه توسط دولت این روند فرسایشی می‌شود، لذا باید با جذب سرمایه بخش خصوصی شرایط اصلاح امور را سرعت بخشید.

این نماینده ادوار بر اهمیت توسعه و کاربرد هوش مصنوعی با محوریت دانشگاه بجنورد تاکید کرد و افزود: توسعه گردشگری هوشمند، مدیریت شهری هوشمند، اصلاح ساختار کشاورزی و حل مسئله آب از طریق هوش‌مصنوعی با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود، لذا باید از این فرصت استفاده کرد و البته اگر امروز به فکر نباشیم فردا بسیار دیر خواهد بود.

همچنین در این جلسه کمالیان از دیگر نمایندگان ادوار استان خراسان شمالی، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای حل مشکل ناترازی آب ارائه کرد و توضیح داد: نباید از آب‌های زیرزمینی بیشتر از این برداشت کرد، به این دلیل که فرونشست زمین دیگر قابل جبران نیست لذا بهترین کار وارد کردن آب از تاجیکستان است چراکه به مراتب برای ما ارزان‌تر تمام خواهد شد، البته شخصا برای تحقق این مهم طرح‌هایی دارم و معتقدم براساس یک برنامه دو ساله می‌توان معضل آب را حل کرد.

تمرکز روی موضوعاتی همچون راه‌آهن، فرودگاه، جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش معضل بیکاری، جذب سرمایه بخش خصوصی نیز از دیگر مباحثی بود که در این جلسه توسط نمایندگان ادوار مورد تاکید قرار گرفت و برای عبور از این مشکلات راهکار ارائه کردند.

قاسم جعفری، علی قربانی، اسماعیل گرامی مقدم، سید محمد پاکمهر، موسی‌الرضا ثروتی، سیدابوالقاسم حسینی، سید مجتبی علوی مقدم، هادی شوشتری، علی جدی، محمد وحیدی و حسین آفریده دیگر افراد حاضر در این نشست بودند.