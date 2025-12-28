  1. سیاست
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

گوشت میلیونی و حبوبات نیم میلیونی زیبنده سفره مردم نیست

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به قیمت‌های نجومی اقلام خوراکی گفت: گوشت میلیونی، حبوبات نیم میلیونی و تخم‌مرغ یک‌چهارم میلیونی به ازای هر کیلوگرم، زیبنده سفره مردم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پاکمهر در نشست علنی امروز یکشنبه ۷ دی ماه در تذکر شفاهی بر ضرورت توجه دولتمردان به معیشت مردم تأکید کرد و خواستار سامان‌دهی اوضاع افسارگسیخته تورمی جامعه شد.

وی با انتقاد از اقتصاد بیمار و سیاست‌زده برون‌گرا، بر لزوم مدیریت ناترازی‌ها در کشور به ویژه در بخش مدیریتی تأکید کرد و افزود: مردم دیگر انتظار تصمیمات تورم‌زا ندارند و سفره‌های آنان تاب و تحمل گرانی بیش از این را ندارد.

پاکمهر یادآور شد: سفره مردم، به ویژه قشر محروم و مظلوم روستایی، حواشی شهرها، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به قیمت‌های نجومی اقلام خوراکی: گفت: گوشت میلیونی، حبوبات نیم میلیونی و تخم‌مرغ یک‌چهارم میلیونی به ازای هر کیلوگرم، زیبنده سفره مردم نیست و رؤیای سفره‌های نیازمندان شده است.

این نماینده مردم تأکید کرد: حداقل انتظار مردم، نظارت و کنترل تورم لجام‌گسیخته است تا شرایط معیشتی بهبود یابد.

