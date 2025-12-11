سیدمجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان‌شمالی در ارزیابی ملی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور موفق شد عنوان استان پیشرو را در میان هفت استان برتر کشور از آن خود کند.

وی با اشاره به اینکه این ارزیابی عملکرد تمامی استانداری‌ها را در ۱۴ شاخص کلیدی سنجیده است، افزود: شاخص‌های مورد بررسی طیف وسیعی از مأموریت‌های عمرانی استانداری‌ها را شامل می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: پیشرفت طرح‌های ملی و استانی، جذب و تخصیص اعتبارات، نحوه مدیریت و نظارت بر طرح‌های عمرانی، پیگیری پروژه‌های زیرساختی و هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای اصلی این ارزیابی بوده است.

علوی‌مقدم تأکید کرد: ثبت این موفقیت نتیجه تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان است و نشان می‌دهد خراسان‌شمالی در مسیر توسعه عمرانی با برنامه و هدفمند حرکت می‌کند.