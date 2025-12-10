امام جمعه اهل سنت ارومیه: باید اتحاد و انسجام ملی کشور حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش ایران قوی که با حضور فرمانده نیروی دریایی کشور برگزار شد، افزود: روحانیت باید در این موقعیت حساس تاریخی، نقش خود را بهترین نحو ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با اقوام و مذاهب مختلف و هم مرز بودن با کشورها از بهترین ظرفیت‌ها برخوردار است، گفت: دشمنان همیشه چشم طمع به ظرفیت‌های موجود دارند لذا باید اتحاد و انسجام در کشور حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز گفت: بزرگترین نعمت الهی بعد از ایمان و اعتقاد به توحید، داشتن نظام و حکومت اسلامی است و از این نعمت با تمام وجود باید محافظت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: این بانوی بزرگ اسلام از شگفتی‌های خلقت بودند و نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا به عنوان روز زن برای کشور ما افتخاری بزرگ است.

امام جمعه ارومیه خاطر نشان کرد: دین مقدس اسلام چنان دین بزرگی است که شخصیت‌هایی مثل حضرت زهرا در سایه این دین تربیت شدند لذا باید از پیروان واقعی و راستین پیامبر و اهل بیت باشیم تا گمراه نشویم.

وی یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند را برقراری حکومت اسلامی دانست و گفت: هرچه نعمت الهی بیشتر، مسئولیت و تکلیف انسان در برابر این نعمت بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.

در این مراسم از خانواده‌های شهدا تجلیل به عمل آمد.