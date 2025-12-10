https://mehrnews.com/x39Q8F ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹ کد خبر 6684709 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹ پنجره مهر؛ ایرانی: دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است ارومیه- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز، بعد از جنگ ۱۲ روزه دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است. دریافت 41 MB کد خبر 6684709 کپی شد مطالب مرتبط ایرانی: عقبه نیروی دریایی ایران به ۶ هزارسال پیش برمی گردد رزمایش بریکس با حضور نیروی دریایی ایران در آفریقای جنوبی برگزار می شود امام جمعه اهل سنت ارومیه: باید اتحاد و انسجام ملی کشور حفظ شود فرمانده نیروی دریایی ارتش وارد ارومیه شد امیر ایرانی:ایران قوی واژه نیست؛دشمن با حجاب به دنبال ایجاددوگانگی است برچسبها امیر شهرام ایرانی نیروی دریایی ارتش ایران قوی
