پنجره مهر؛ ایرانی: دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است

ارومیه- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز، بعد از جنگ ۱۲ روزه دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است.