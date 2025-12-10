  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

پنجره مهر؛

ایرانی: دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است

ارومیه- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز، بعد از جنگ ۱۲ روزه دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است.

