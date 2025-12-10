به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پیش از ظهر چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سطح توانمندی‌های ارتش با بیان اینکه «ارزیابی‌هایی که ستاد ارتش در ارتباط با بررسی توانمندی نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند انجام می‌دهد، مستمر است و معمولاً هم تمام جزئیات کار را اعم از مهارت کارکنان، از آمادگی سلاح، نحوه شناسایی دشمن و اشراف اطلاعاتی، شامل می‌شود»، اظهار کرد: به لطف خدا در ارزیابی‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که روحیه کارکنان و آمادگی تجهیزات در وضعیت بسیار خوبی است و با توجه به تجربیات به دست آمده در نحوه تاکتیک‌ها و عملکرد نیروها در زمین، آسمان و دریا همه تجدید نظرهای لازم انجام شده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره برگزاری رزمایش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جزایر سه گانه تصریح کرد: در گذشته گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که خلیج فارس و جزایر ایرانی خلیج فارس جز خاک جمهوری اسلامی ایران و جدایی ناپذیر است و هیچ کسی نمی‌تواند در مورد این‌ها نظری بدهد؛ مجدداً تاکید می‌کنم که خلیج فارس، خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: به نظرم می‌رسد که ادعاهای اخیر زیر بار فشارهای سیاسی مطرح شده است و اگر نه که خودشان هم می‌دانند که عمر بعضی از کشورها چند سال است و چند سال است که این جزایر متعلق به ایران هستند.

دریادار سیاری همچنین با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش گفت: مهارت آموزی موضوعی بسیار مهمی است چرا که رهبری فرمودند که باید از اوقات فراغت کارکنان وظیفه استفاده کرد و مهارتی به آنها آموخت؛ در همین راستا اقدامات مربوطه از سال ۹۶ آغاز شده است و ارتش عمل کرده بسیار خوبی در این زمینه داشته است. با توجه به نتایج ارزشمندی که مهارت آموزی برای جوانان دارد و با توجه به اینکه اعتقادمان بر این است که جوانان آینده ساز کشور هستند، قطعاً مسیر مهارت آموزی به کارکنان وظیفه را با دقت تلاش و پشتکاری ادامه می‌دهیم.

وی عنوان کرد: در فرآیند مهارت آموزی به سربازان، اول از توانمندی خود مربیان ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروها و بعد هم از سازمان فنی حرفه‌ای کمک می‌گیریم و بعد هم از وزارتخانه‌های مختلف که می‌توانند کمک کنند، کمک می‌گیریم.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان اظهار کرد: این مجوز داده شده تمامی سربازانی که در سومین دوره مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش مقام‌های برتر را به خود اختصاص دادن و همچنین سربازانی که رده‌های پایین‌تر در این مسابقه را کسب کردند، در صورت علاقه‌مندی برای استخدام در ارتش در اولویت نخست قرار گیرند.