به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عابدین رستمی، ظهر چهارشنبه در اجلاسیه مجمع بسیجیان این شهرستان با تبریک روز مادر و روز زن، به ضرورت نقشآفرینی نخبگان در حل مسائل منطقه اشاره کرد و گفت: مجمع بسیج یک مجموعه کارشناسی و درمانگر است؛ جایی که مشکلات واقعی مطرح و برای آنها راهکار ارائه میشود.
وی با بیان اینکه عملکرد مجمع میتواند نقش یک مجلس شهرستانی را ایفا کند، افزود: برای حل مسائل، شناخت وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و سپس اجرا لازم است؛ و ما در هر سه مرحله اندیشه، برنامه و نیروی مسئول داریم مشکل اما در حلقه واسط بین شهرستان، استان و مرکز است که دچار اختلال و نوعی اغما شده است.
انتقاد شدید از گزارشهای «رزومهساز» استان
رستمی یکی از مهمترین آسیبها را ارائه گزارشهای نادرست برخی مدیران استانی به تهران دانست و اظهار کرد: سالهاست قروه تنها شهرستانی است که در کردستان برخوردار معرفی شده، درحالیکه این نتیجه گزارشهای غیرکارشناسی برای رزومهسازی بوده است؛ گزارشهایی که در آن گفتهاند قروه بیشترین مالیات، طلا، کنسانتره آهن و محصولات کشاورزی را تولید میکند، بدون اینکه واقعیتهای میدانی یا بازخورد درست لحاظ شود.
به گفته وی، این گزارشها باعث شده حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم قروه از ۳۰ تا ۳۵ درصد اعتبارات روتین محروم شوند و همین امر «عقبماندگی سالانه» شهرستان را افزایش دهد.
مطالبهگری برای جبران خسارت ناشی از تصمیمات غلط
امام جمعه قروه تأکید کرد: مجموعههایی که این گزارشها را مبنای کار خود قرار دادهاند باید اکنون در جبران عقبماندگیها نقشآفرین باشند و شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی فعال در شهرستان باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند چراکه آنها سالها از ظرفیت منطقه بهرهبرداری کردهاند و امروز لازم است در ارتقای زیرساختها و اشتغال پایدار مشارکت کنند.
رستمی با اشاره به وضعیت معادن طلا، آهن و سنگهای تزئینی گفت: خامفروشی، بزرگترین آسیب قروه است و صنایع تبدیلی در استانهای دیگر ایجاد شده اما واحدهای سنگبری داخل شهرستان به دلیل عدم تأمین مواد اولیه تعطیل میشوند، درحالیکه مواد خام از قروه خارج و در مراکز دیگر به ارزش افزوده تبدیل میشود.
وی از عملکرد برخی هلدینگها نیز انتقاد کرد و افزود: برخی مجموعهها علاوه بر معادن، در حوزههایی مانند مسکن نیز اختلال ایجاد میکنند و اجازه پیشرفت طرحها را نمیدهند.
چالشهای کشاورزی و بحران پیشِرو در منابع آب
امام جمعه قروه یکی از اصلیترین بحرانهای شهرستان را آینده منابع آب عنوان کرد و هشدار داد: چاههای عمیق فعلی تا چهار یا پنج سال دیگر از کار میافتند و زمینهای کشاورزی به اراضی بایر تبدیل خواهند شد و کشاورزان باید از هماکنون نسبت به مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت توجیه شوند.
وی بر نقش مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در هدایت علمی کشتهای اقتصادی برای قروه تأکید کرد.
گلخانهها و پروژههای نیمهتمام
رستمی با اشاره به پرونده گلخانه «آویشه»، آن را نمونهای از بیتوجهی به سرمایهگذاریهای مولد دانست و گفت: درحالیکه شهرستان برای ایجاد ۵۰ هکتار گلخانه برنامهریزی کرده، یک واحد آماده و فعال بهسادگی حذف شده است و همین امر نگاه مردم به توسعه گلخانهای را منفی کرده است.
امام جمعه قروه با اشاره به وابستگی هزاران شغل به معادن شهرستان یادآور شد: اگر معادن طی چند سال آینده پایان یابند و چارهاندیشی نشود، موج بیکاری و آسیبهای اجتماعی بهسرعت شهرستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ایجاد اشتغال پایدار باید مطالبه اصلی فرمانداری و دستگاهها باشد.
وی در پایان خواستار آن شد که مجمع بسیجیان با قدرت بیشتری در حوزه مطالبهگری ورود کند و گفت: قروه ظرفیتهای عظیمی دارد و شهرستانی ثروتمند است اما تا زمانی که مسیر توسعه اصلاح نشود، خامفروشی مهار نگردد و گزارشهای نادرست کنار گذاشته نشود، این ظرفیتها به سود مردم تبدیل نخواهد شد.
نظر شما