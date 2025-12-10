  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

رویداد تخصصی «تحلیلگری منابع انسانی» در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

رویداد تخصصی «تحلیلگری منابع انسانی» در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

دومین رویداد تخصصی تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics) با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی، ۲۷ آذر در  دانشگاه صنعتی  امیرکبیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «دومین رویداد تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics)» با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه HR روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف تبادل تجربیات شرکت‌ها، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای نوین در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی برنامه‌ریزی شده است.

در این برنامه، مدیران عامل، کارشناسان و متخصصان حوزه منابع انسانی حضور خواهند داشت و با برگزاری پنل مدیران عامل، کارگاه‌های تخصصی، سخنرانی اساتید دانشگاه‌های مطرح و ارائه تجربه سازمان‌های پیشرو، ابعاد مختلف کاربرد تحلیل داده در مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت veventexpo.ir مراجعه کنند. همچنین ارتباط با دبیرخانه این رویداد از طریق شماره ۹۸۹۰۲۱۵۹۳۱۲۴+ امکان‌پذیر است.

کد خبر 6684345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها