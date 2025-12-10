به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «دومین رویداد تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics)» با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه HR روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف تبادل تجربیات شرکت‌ها، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای نوین در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی برنامه‌ریزی شده است.

در این برنامه، مدیران عامل، کارشناسان و متخصصان حوزه منابع انسانی حضور خواهند داشت و با برگزاری پنل مدیران عامل، کارگاه‌های تخصصی، سخنرانی اساتید دانشگاه‌های مطرح و ارائه تجربه سازمان‌های پیشرو، ابعاد مختلف کاربرد تحلیل داده در مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت veventexpo.ir مراجعه کنند. همچنین ارتباط با دبیرخانه این رویداد از طریق شماره ۹۸۹۰۲۱۵۹۳۱۲۴+ امکان‌پذیر است.