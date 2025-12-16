به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اولین نمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی و امنیت سایبری با حضور شرکتهای پیشرو در حوزه AI و Cybersecurity، روزهای اول و ۲ دی ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود. این رویداد با هدف آشنایی شرکتکنندگان با مسیرهای شغلی آیندهدار، مهارتهای کلیدی و فرصتهای شغلی از سطح Junior تا Senior طراحی شده است.
شرکتکنندگان در این نمایشگاه میتوانند از مزایای متعددی بهره مند شوند که از ان جمله میتوان به دسترسی به بیش از ۵۰۰ موقعیت شغلی شامل تماموقت، دورکاری، کارآموزی، اینترنشیپ و پروژهای و مصاحبه سریع و دریافت پیشنهاد کار یا کارآموزی اشاره کرد.
شبکهسازی با مدیران، کارشناسان فنی و متخصصان صنعت، ارائه تخصصی توسط کارشناسان صنعت در برنامه «رؤیای ایرانی» از دیگر مزایای این رویداد به شمار میرود.
ثبتنام و ارسال رزومه برای علاقهمندان از طریق لینک B2n.ir/CyberAi امکانپذیر است و تستهای استعدادسنجی شغلی رایگان نیز در B2n.ir/Resume2025 ارائه میشود. کد تخفیف ۱۰۰٪ برای شرکتکنندگان فعال است: AI&SYSECEXPO2025.
شرکت در نمایشگاه برای تمامی علاقهمندان آزاد و رایگان است و اطلاعات تکمیلی از طریق کانال اطلاعرسانی @CyberAI2025 در دسترس قرار دارد.
این رویداد فرصت منحصربهفردی برای شروع یا ارتقای مسیر شغلی در حوزههای آیندهساز فناوری به شمار میرود و مسیر ارتباط مستقیم با صنعت و متخصصان پیشرو را برای علاقهمندان فراهم میکند.
