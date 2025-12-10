بخشدار خارگ: خدمات بانکی برای بازنشستگان و ساکنان جزیره تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور، در نشست ÷یگیری مسائل بانکی در جزیره با اشاره به اهمیت ارائه خدمات بانکی مناسب به بازنشستگان و اهالی جزیره گفت: راه‌اندازی باجه بانک در خارگ با هدف تسهیل امور مالی و رفاه حال شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به جمعیت بازنشستگان و نیاز ساکنان به دسترسی آسان به خدمات بانکی، ایجاد این باجه گامی مهم در بهبود خدمات و کاهش مشکلات مالی مردم جزیره محسوب می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای ارتقای رفاه اجتماعی در جزیره تأکید و از توجه بانک به نیازهای محلی قدردانی کرد.