قادری: رویداد «شهید عاشوری» در عسلویه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره تبدیل روحانیت به حوزه پیشرو و سرآمد و تقویت جبهه تبلیغ دینی در استان برنامههای خوبی را در دستور کار داریم.
وی اضافه کرد: به همین منظور رویداد سه روزه تخصصی - آموزشی - تبلیغی شهید عاشوری با رویکرد مسجد محوری و با حضور مبلغین و مبلغات در سه گروه امامان محله و مسجد، خطبا و مبلغات اسماً و صبرا (عرصه سخنوری و میدان فرهنگی) برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر مهلت زمان ثبت نام در رویداد شهید عاشوری را تا ۲۱ آذر و زمان برگزاری آن را ۲۶، ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در شهر عسلویه عنوان کرد و افزود: این رویداد با حضور حجج اسلام محسن قنبریان، محمدمهدی ماندگاری، محمد جنتی، محمدهادی صالحپرور، محمدتقی وکیلپور و همچنین لیلا کشتکار به عنوان اساتید دوره برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد با حضور ۱۵۰ مبلغ و مبلغه و با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و تبلیغی طلاب در میدان جهاد تبیین، ارتقای مهارتهای تبلیغ نوین، گفتمانسازی انقلابی و توسعه شبکههای تبلیغی اسماً و صبرا برگزار شده و گامی مؤثر در مسیر تقویت جبهه فرهنگی و جهاد تبیین در استان خواهد بود.
حجتالاسلام قادری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی تبلیغی شهید عاشوری تأکید کرد: مردمیسازی تبلیغ، تقویت گفتمان مقاومت و شبکهسازی تشکیلاتی از مهمترین ضرورتهای امروز عرصه تبلیغ است و این نشست با همین نگاه طراحی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه شرکتکنندگان در سه گروه تخصصی امامان جماعت، خطبا و مبلغات شبکههای اسماً و صبرا سازماندهی شدند، اظهار داشت: «آموزش مهارتهای تبلیغ نوین، پاسخگویی به شبهات، کار تشکیلاتی و روایتگری از سیره شهید عاشوری از محورهای اصلی برنامه بود.»
وی افزود: حضور اساتید برجسته کشوری و بهرهمندی مبلغان از کارگاههای تخصصی، ظرفیت مهمی برای ارتقای کیفیت فعالیتهای تبلیغی در استان ایجاد خواهد کرد.
حجتالاسلام قادری با تشریح دستاوردهای این نشست خاطرنشان کرد: توانمندسازی ۱۵۰ مبلغ، توسعه شبکههای تبلیغی اسماً و صبرا، ایجاد بانک اطلاعاتی از مبلغان توانمند و تقویت روحیه جهادی در میان طلاب از خروجیهای مهم این برنامه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به دلیل نامگذاری این رویداد افزود: مجاهد شهید، عالم متعهد، آیتالله شهید عاشوری از مبلغین توانمند و مجاهدان مبارز و روشنگر بود که به دلیل مبارزه با حکومت طاغوت به فیض شهادت نائل آمد و ترویج سیرهی این شهید انقلاب اسلامی نقش بسزایی در ارتقا سطح علمی و تبلیغی مبلغین استان دارد.
آیتالله ابوتراب عاشوری از روحانیون مبارز بوشهری است که فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود را از ابتدای دهه ۴۰ را آغاز کرد و سرانجام پس از سالها مقاومت و ایستادگی در روز سوم محرم ۱۳ اذر ۱۳۵۷، در وقت گرفتن وضو به ضرب گلوله به شهادت رسید.
