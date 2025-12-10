به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آستانه آغاز این بخش اعلام شدند؛ مرحلهای که از ۲۰ آذر همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و تا ۳ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی، پاسخگویی به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، پاسداشت روایت تکنفره و گونههای هنری این حوزه، گسترش تعامل با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهرهگیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به قصهگویی و شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر برگزار میشود. ایجاد پیوند میان قصهگویان و نخبگان ادب فارسی نیز از دیگر محورهای این رویداد است.
امسال جشنواره در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار خواهد شد.
مرحله استانی این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی برگزیدگان استانها، تقویت ظرفیتهای بومی و زمینهسازی برای حضور قصهگویان توانمند در ردههای ملی و بینالمللی انجام میشود.
داوران این رده از بین باتجربهترین قصهگویان ایران با ترکیبی از داوران بومی و داوران ملی و بینالمللی انتخاب و جدول اسامی آنها در سامانه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی kanoonnews.ir و تمامی خروجیهای رسانهای کانون منتشر شده است.
رده ملی و بینالمللی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی قرار است از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.
