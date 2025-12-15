منیژهالسادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی اظهار کرد: این جشنواره از حدود سه ماه قبل آغاز شد و در این مدت بیش از یکهزار و ۲۰۰ اثر از علاقهمندان به قصهگویی در استان کرمانشاه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی افزود: پس از دریافت آثار، پایش اولیه توسط تیم داوری انجام شد و در نهایت ۱۰۰ اجرای برگزیده طی چهار روز، از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه، در مرحله استانی جشنواره به روی صحنه میروند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به ساختار جشنواره تصریح کرد: اجراها در ۱۲ بخش مختلف و بر اساس شیوهنامه جشنواره برگزار میشود و متناسب با کیفیت اجراها، تعدادی از قصهگویان برای حضور در مرحله بینالمللی معرفی خواهند شد.
حسینی با تأکید بر اهمیت ترویج هنر قصهگویی گفت: قصهگویی هنری ریشهدار و همزاد با تاریخ بشر است و نقش مهمی در انتقال هویت، فرهنگ و ارزشها از نسلهای گذشته به نسلهای آینده دارد.
وی خطاب به قصهگویان و مخاطبان این هنر افزود: توصیه من این است که با بهرهگیری از قصههای غنی، پرمفهوم و آموزنده و استفاده از گویشها و شیوههای متنوع، به احیای این هنر کمک کنیم و در کنار روشهای سنتی، از ابزارها و شیوههای نوین نیز بهره ببریم.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه بر نقش جشنوارههای فرهنگی در تبادل اندیشه و ارتقای دانش قصهگویی تأکید کرد و گفت: چنین رویدادهایی زمینهساز گفتوگوی فرهنگی میان کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادههاست و از برگزاری این جشنواره در استان کرمانشاه بسیار خرسندیم.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تمدنهای پویا، قصههای ماندگار دارند و امید است نسل جوان با شنیدن و روایت این قصهها، از آنها درس بگیرد و زندگیشان سرشار از روایتهای شیرین و الهامبخش باشد.
نظر شما