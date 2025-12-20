به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی استان اصفهان با هدف ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی و تقویت جنبههای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، از یکم تا چهارم دیماه ۱۴۰۴ در تالار هنر شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
در این رویداد فرهنگی، قصهگویان برگزیده استان در بخشهای متنوعی از جمله سنتی و کلاسیک، آئینی سنتی، قصهگویی با ابزار، ایثار و قهرمانان، دینی، قصههای منظوم، نو، علمی، زبان اشاره و بخش نوآورانه ۱۰۰ ثانیهای به اجرای آثار خود میپردازند. جشنواره امسال با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» برگزار میشود.
براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله استانی بر عهده مهدی مردانی، محسن عظیمیپویا، ساغر لطفینژاد، آیگین عباسی، شعله ایلبیگیپور و وحید ملتجی است که رقابت ۱۱۴ قصهگو را ارزیابی خواهند کرد.
بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» اجرا میشود و بستری برای گردهمایی قصهگویان خلاق، انتقال مفاهیم تربیتی و فرهنگی و پاسداشت روایت تکنفره و گونههای هنری مرتبط با قصهگویی فراهم میکند.
از دیگر اهداف این جشنواره میتوان به پاسخگویی به نیازهای فرهنگی کودکان و نوجوانان، تعمیق نگاه علمی به قصهگویی، توسعه تعاملات فرهنگی بینالمللی، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر اشاره کرد. ایجاد پیوند میان قصهگویان و نخبگان ادب فارسی نیز از محورهای اصلی این رویداد فرهنگی است.
آئین اختتامیه مرحله استانی جشنواره، پنجشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح با معرفی برگزیدگان در تالار هنر شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزیها، مرحله ملی و بینالمللی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی نیز از ۲۷ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار میشود.
میثم بکتاشیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، به عنوان دبیر جشنواره بینالمللی قصهگویی و رئیس جشنواره استانی و مریم سامی به عنوان دبیر جشنواره استانی، به همراه کمیتههای تخصصی، مسئولیت برنامهریزی و اجرای این رویداد فرهنگی را بر عهده دارند.
استانداری اصفهان، شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و خانه مشروطیت اصفهان نیز در برگزاری این جشنواره با دبیرخانه بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی همکاری میکنند.
