۵۵٠ قصه‌گو در جشنواره بین المللی قصه گویی در هرمزگان ثبت نام کردند

بندرعباس- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: در آستانه برگزاری مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ۵۵۰ قصه گو در سامانه ثبت نام نهایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پشتکوهی، اظهار کرد: بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی با شعار جهان! با قصه، کودکان را ببین برگزار می‌شود.

پشتکوهی اضافه کرد: در این دوره از جشنواره ۳۱۰ اثر به دبیرخانه جشنواره استانی ارسال شده است که در حال پایش توسط داوران جشنواره است.

وی ابراز داشت: بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار خواهد شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان هرمزگان تاکید کرد: مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در ۲۶ و ۲۷ آذر ماه در مجتمع آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس برگزار می‌شود.

