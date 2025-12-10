  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

نمایش تصاویر موزه خودروهای تاریخی در مترو تهران

مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه‌ها از برپایی نمایشگاه «گالری هنر» با نمایش تصاویر موزه خودروهای تاریخی ایران در چهار ایستگاه مترو تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل این مؤسسه، اظهار کرد: این نمایشگاه از امروز، نوزدهم آذرماه، در ایستگاه‌های شادمان، توحید، ابن‌سینا و نواب صفوی به‌صورت عمومی در معرض دید شهروندان قرار گرفته و تا یک ماه ادامه خواهد داشت.

سلیمانی افزود: نمایشگاه حاضر با هدف گسترش دسترسی عمومی به میراث هنری و فرهنگی ایران و ایجاد ارتباط میان موزه و زندگی روزمره شهروندان طراحی شده و رویکردی تازه در بهره‌گیری از فضاهای شهری برای معرفی آثار موزه‌ای به شمار می‌آید.

به گفته مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، این نمایشگاه با همکاری شرکت مترو تهران اجرا شده و شامل مجموعه‌ای از تصاویر منتخب خودروهای کلاسیک و تاریخی از موزه است.

وی تأکید کرد: هدف از این طرح، ارتقای فرهنگ موزه‌گردی، ترویج زیبایی‌شناسی در محیط‌های عمومی و پیوند میان هنر، تاریخ و زندگی شهری است تا مخاطبان در مسیرهای روزانه خود نیز با جلوه‌هایی از هنر و تاریخ معاصر ایران مواجه شوند.

وی این اقدام را گامی مؤثر برای توسعه فرهنگی و هنری در عرصه شهری دانست و افزود: نمایش آثار موزه‌ای در مسیرهای روزمره زندگی مردم، مصداقی از تبدیل شهر به گالری سیال فرهنگ و تاریخ است؛ شهری که در آن هر ایستگاه مترو می‌تواند پنجره‌ای رو به میراث گرانبهای ایران اسلامی عزیزمان باشد.

فاطمه کریمی

