نمایش تصاویر موزه خودروهای تاریخی در مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل این مؤسسه، اظهار کرد: این نمایشگاه از امروز، نوزدهم آذرماه، در ایستگاه‌های شادمان، توحید، ابن‌سینا و نواب صفوی به‌صورت عمومی در معرض دید شهروندان قرار گرفته و تا یک ماه ادامه خواهد داشت.

سلیمانی افزود: نمایشگاه حاضر با هدف گسترش دسترسی عمومی به میراث هنری و فرهنگی ایران و ایجاد ارتباط میان موزه و زندگی روزمره شهروندان طراحی شده و رویکردی تازه در بهره‌گیری از فضاهای شهری برای معرفی آثار موزه‌ای به شمار می‌آید.

به گفته مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، این نمایشگاه با همکاری شرکت مترو تهران اجرا شده و شامل مجموعه‌ای از تصاویر منتخب خودروهای کلاسیک و تاریخی از موزه است.

وی تأکید کرد: هدف از این طرح، ارتقای فرهنگ موزه‌گردی، ترویج زیبایی‌شناسی در محیط‌های عمومی و پیوند میان هنر، تاریخ و زندگی شهری است تا مخاطبان در مسیرهای روزانه خود نیز با جلوه‌هایی از هنر و تاریخ معاصر ایران مواجه شوند.

وی این اقدام را گامی مؤثر برای توسعه فرهنگی و هنری در عرصه شهری دانست و افزود: نمایش آثار موزه‌ای در مسیرهای روزمره زندگی مردم، مصداقی از تبدیل شهر به گالری سیال فرهنگ و تاریخ است؛ شهری که در آن هر ایستگاه مترو می‌تواند پنجره‌ای رو به میراث گرانبهای ایران اسلامی عزیزمان باشد.