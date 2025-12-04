به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزهها ضمن تبریک این روز به جامعه دانشگاهی کشور، با تأکید بر نقش دانشگاه در ارتقای فرهنگ عمومی و پیوند آن با میراث هنری و تاریخی ایران اسلامی، گفت: روز دانشجو یادآور نقشآفرینی و آگاهیبخشی نسل جوان است و این مؤسسه باور دارد که موزهها باید بیش از گذشته به فضایی برای یادگیری، پژوهش و گفتمان علمی تبدیل شوند. از اینرو، به احترام تلاشهای دانشجویان و همراهی استادان و کارکنان دانشگاه، بازدید رایگان از موزههای مؤسسه در این روز پیشبینی شده است.
وی افزود: این طرح با هدف تقویت ارتباط جامعه دانشگاهی با میراث فرهنگی و هنری کشور اجرا میشود و دانشجویان میتوانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از تمام ظرفیتهای علمی و فرهنگی موزهها در روز ۱۶ آذر بهرهمند شوند.
موزههای مؤسسه فرهنگی بنیاد مستضعفان عبارتند از: موزه هنر ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران، موزه زمان، پردیس موزهای دفینه (موزه هنر اسلامی و جهان، موزه نگارههای هنر، موزه گوهر و آرایههای تاریخی، موزه پول ایران)، پردیس موزهای یزد (موزه نور و روشنایی، موزه تار و پود)، موزه هزارههای هنر کیش، موزه ملی هنرهای اصفهان و پردیس موزهای رامسر
