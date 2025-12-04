  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

بازدید دانشگاهیان از گروه موزه‌های دفینه در روز دانشجو رایگان شد

مؤسسه فرهنگی موزه‌ها اعلام کرد که بازدید از تمامی موزه‌های وابسته به این مؤسسه در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها به‌صورت رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها ضمن تبریک این روز به جامعه دانشگاهی کشور، با تأکید بر نقش دانشگاه در ارتقای فرهنگ عمومی و پیوند آن با میراث هنری و تاریخی ایران اسلامی، گفت: روز دانشجو یادآور نقش‌آفرینی و آگاهی‌بخشی نسل جوان است و این مؤسسه باور دارد که موزه‌ها باید بیش از گذشته به فضایی برای یادگیری، پژوهش و گفتمان علمی تبدیل شوند. از این‌رو، به احترام تلاش‌های دانشجویان و همراهی استادان و کارکنان دانشگاه، بازدید رایگان از موزه‌های مؤسسه در این روز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این طرح با هدف تقویت ارتباط جامعه دانشگاهی با میراث فرهنگی و هنری کشور اجرا می‌شود و دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از تمام ظرفیت‌های علمی و فرهنگی موزه‌ها در روز ۱۶ آذر بهره‌مند شوند.

موزه‌های مؤسسه فرهنگی بنیاد مستضعفان عبارتند از: موزه هنر ایران، موزه خودروهای تاریخی ایران، موزه زمان، پردیس موزه‌ای دفینه (موزه هنر اسلامی و جهان، موزه نگاره‌های هنر، موزه گوهر و آرایه‌های تاریخی، موزه پول ایران)، پردیس موزه‌ای یزد (موزه نور و روشنایی، موزه تار و پود)، موزه هزاره‌های هنر کیش، موزه ملی هنرهای اصفهان و پردیس موزه‌ای رامسر

